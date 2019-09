Ultramaratona a Ravenna: sta per partire la 7a edizione della 6 Ore di Teodorico

Domani, sabato 7 Settembre alle ore 16, a Ravenna, prenderà il via la 7° edizione della 6 Ore di Teodorico sul tracciato di circa 1000 mt. allestito presso il Centro Sportivo Ponte Nuovo di via Ancona. Arrivo come sempre in notturna alle ore 22 per approfittare di temperature più gradevoli nelle ultime ore di corsa.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ravenna, è inserita nel circuito ultramaratone denominato “La Rosa dei Venti”.

To Shine, negozio di Argenta specializzato in articoli per il podismo, e Meno4aranta di Marina di Ravenna gli sponsor tecnici della manifestazione.

A due giorni dalla 7° edizione della 6 ore di Teodorico gli iscritti sono circa un centinaio, numero più che accettabile viste le molte concomitanze.

Nel settore maschile sarà presente Nicola Zuccarello, vincitore della 6 ore di Teodorico del 2014 e quest’anno vincitore della 6 ore IppoCiok a Rossetta di Fusignano, Francesco Lupo che lo scorso anno ha vestito la maglia Azzurra sulla 100km e Matteo Grassi che vestirà la maglia Azzurra per i Mondiali della 24 ore.Presenti anche i lombardi Leo Simone e Michele Scoglio entrambi in preparazione della Spartathlon (246km da Atene a Sparta) di fine mese e Daniele Alimonti in preparazione della 5000 (si, avete letto bene, cinquemila) km di Atene.

A contrastare i sopra citati atleti ci penseranno i nostri atleti romagnoli, a partire dal faentino Massimo Ciani, il forlivese Sandro Valbonesi, Matteo Batani, e il cotignolese Samuele Taroni che attualmente è in testa al Circuito Rosa dei Venti di cui la gara fa parte.

Tra le protagoniste femminili saranno presenti Federica Moroni campionessa italiana della 100 km. 2019, l’altra forte atleta romagnola Daniela Valgimigli (4° all’ultima edizione della Pistoia-Abetone) e Eleonora Rachele Corradini, fresca vincitrice della 100 Miglia di Berlino, chiamata a vestire la maglia azzurra insieme a Matteo Grassiai Mondiali della 24 ore del prossimo Ottobre.

Saranno alla partenza 4 Senatori, atleti che hanno partecipato a tutte le edizioni: Maria Luisa Costetti, Mauro Gambaiani, Maurizio Teggi, Enrico Vedilei.