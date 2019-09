Caricasulo è primo davanti a Krummenacher nelle libere WSSP di Portimao

Dopo i due giorni di test di circa due settimane fa, il team ravennate Bardahl Evan Bros. è tornato all’Autodromo Internacional do Algarve di Portimao in Portogallo, per disputare il nono round del campionato mondiale Supersport.

Sfruttando il lavoro svolto nei test sia Randy Krummenacher che Federico Caricasulo sono stati subito molto veloci nella prima sessione di prove libere di ieri mattina, in una giornata calda e soleggiata. Nonostante una caduta nelle fasi finali, che gli ha procurato una profonda abrasione al ginocchio sinistro, Krummenacher ha fatto segnare il primo tempo in 1’45”498, mentre Caricasulo ha chiuso alle sue spalle con un giro in 1’45”777.

Nella sessione pomeridiana, nonostante le temperature fossero decisamente più alte, Caricasulo si è migliorato di sette decimi e con il tempo di 1’45”160 ha conquistato la prima posizione. Anche a causa della caduta di ieri mattina, Krummenacher non è riuscito ad abbassare il suo best lap (1’45”757) ed ha comunque chiuso la giornata in seconda posizione.

Questa mattina entrambi i piloti del team Bardahl Evan Bros. disputeranno l’ultimo turno di prove libere ed a seguire la Superpole che stabilirà le posizioni di partenza della gara di domenica.

Autodromo Internacional do Algarve – Portimao – Portogallo – Campionato mondiale Supersport 600

Classifica cumulativa delle due sessioni di prove libere: 1) Caricasulo (Yamaha) – 2) Krummenacher (Yamaha) – 3) Cluzel (Yamaha) – 4) Badovini (Kawasaki) – 4) Vinales (Yamaha) – 6) Mahias (Kawasaki) – 7) De Rosa (MV Agusta) – 8) Okubo (Kawasaki)

Randy Krummenacher: “In generale è stata una giornata positiva, nella quale sono stato costantemente veloce in entrambi i turni, nonostante la caduta della prima sessione, che mi ha lasciato un poco dolorante, ma per fortuna non ha avuto nessuna conseguenza importante. La squadra ha lavorato molto bene e nel secondo turno mi ha messo a disposizione una moto come sempre molto performante. La seconda sessione mi è servita per ritrovare il feeling con la moto e quindi posso dire di essere pronto per la Superpole di domani”.

Federico Caricasulo: “E’ stato un inizio positivo, nel quale abbiamo lavorato per essere al 100% per la gara di domenica. Sarà come sempre un weekend difficile, ma stiamo lavorando bene e stiamo trovando un passo di gara molto veloce. Il caldo non mi preoccupa più di tanto, perché mi sento a posto fisicamente. In Superpole daremo come sempre il massimo, con l’obiettivo minimo della prima fila”.

