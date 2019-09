Dal Chievo Verona arriva il difensore Daniele Grieco, in prestito all’Alfonsine FC

Il 2000 difensore centrale (ma anche laterale) Daniele Grieco arriva in prestito all’Alfonsine, direttamente dal Chievo Verona, ed è un’altra caramellina dolce per i tifosi del Brigata Cremona.

Grieco è stato in prestito al Cesena e poi al Fano, ma è di proprietà del club professionistico noto a tutti. Ora è pronto a gettarsi nella mischia in un campionato senior, per questo arriva all’Alfonsine. E’ questo l’ultimo ingaggio del mercato biancazzurro.