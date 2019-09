Serie A1 Femminile: Faenza inserita nel girone con Genova, Prato e Lumezzane

La Federtennis ha diramato la composizione dei gironi e del calendario della prossima Serie A1 Femminile, in programma dal 13 ottobre all’8 dicembre. Il Tennis Club Faenza è stato inserito nel girone 1 assieme a Tc Genova 1893, Tc Prato e Bal Lumezzane (Brescia), mentre faranno parte del girone 2 Tennis Beinasco, Ct Lucca, Tc Parioli Roma e Ct Siena. Al termine della prima fase, con girone all’italiana di andata e ritorno, le prime due classificate di ciascun girone giocheranno le semifinali scudetto, mentre le ultime due si sfideranno nelle semifinali playout per non retrocedere.

Il Tennis Club Faenza, che quest’anno ha scelto di rinunciare alla straniera, punterà come sempre sulla forza del suo gruppo per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Le cinque ragazze che comporranno la squadra sono Camilla Scala, 2.1, 25 anni, vivaio; Alice Balducci, 2.2, 32 anni; Agnese Zucchini, 2.4, 36 anni; Chiara Arcangeli, 2.5, 22 anni, vivaio; Alessia Ercolino, 2.6, 22 anni, vivaio.

Il girone iniziale vede Genova e Prato, quasi sempre fra le prime quattro negli ultimi anni, sulla carta favorite per l’accesso alle semifinali scudetto. Faenza dovrà poi vedersela anche con l’ambiziosa neo-promossa Lumezzane, che si è parecchio rinforzata. «Sicuramente è un girone molto difficile, direi quasi proibitivo – commenta il maestro Mirko Sangiorgi, che per il decimo anno condurrà da capitano la formazione biancazzurra – Per supplire alle differenze cercheremo di far leva su quella che è sempre stata la nostra arma in più: l’attaccamento alla squadra delle nostre ragazze, che hanno sempre dato il 110 per cento».

Il Tennis Club Faenza inizierà il campionato in casa, domenica 13 ottobre, contro il Tc Genova. «Si tratta di un impegno con una rivale ormai storica, che rievoca per noi il ricordo bellissimo della semifinale scudetto di due anni fa (vinta, ndr.) – dice Sangiorgi – Chiaramente sulla carta saranno favorite le liguri, ma noi punteremo anche sul sostegno del nostro pubblico».

Questo il calendario del team biancazzurro nella prima fase. Domenica 13 ottobre Faenza-Genova, domenica 20 ottobre Prato-Faenza, domenica 27 ottobre Lumezzane-Faenza, venerdì 1 novembre Genova-Faenza, domenica 3 novembre Faenza-Prato, domenica 10 novembre Faenza-Lumezzane.