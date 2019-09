Trasforini batte Menghetti nel derby e si aggiudica il torneo di 3° di Sport in Riviera

Si conclude con un derby in finale targato tutto Marina Sport Center il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato da Sport in Riviera sui campi del Club ravennate. Questa mattina n una bella finale si sono giocati il titolo Matteo Trasforini e Moreno Menghetti, con il primo che porta a casa il successo pieno per 2-6, 6-3, 6-2. Semifinali: Trasforini (3.3, n.1)-Claudio Celaj (3.3, n.4) 2-6, 6-2, 6-2, Menghetti (3.3, n.3)-Mattia Zannoni (3.3, n.2) 6-0, 4-6, 7-5. Si conclude così il torneo allestito da Sport in Riviera con un ottimo successo, per la soddisfazione del presidente Paolo Conforti. Le premiazioni sono state effettuate dal maestro Cesare Guiotto, giudice arbitro del torneo e presidente del Marina.