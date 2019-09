Alfonsine – Fiorenzuola 0-0: una partita ‘a due facce’

Una partita a due facce. E non parliamo solo di meteo. Sì, perché mentre nel primo tempo si gioca sotto un cielo nero con ancora qualche accenno di pioggia e temperatura bassa, nel secondo tempo pian piano riappare il sole e il conseguente caldo. E qualcosa di simile accade appunto nel match: nella prima frazione domina il Fiorenzuola, anche se non riesce ad affondare il colpo; nella seconda parte risale l’Alfonsine, complice anche l’espulsione di Bajic per fallo da ultimo uomo, ma nemmeno i padroni di casa riescono a finire il lavoro, e lo scontro termina a reti bianche. Da un lato ci può essere una certa soddisfazione per il punto conquistato, ma senz’altro anche un pizzico di delusione per non essere riusciti a centrare l’impresa. L’Alfonsine comunque si mostra squadra con ottime potenzialità, con un mai domo Derjai, un duo difensivo Bertoni-Giacomoni all’altezza della situazione, un Casadei quasi in gol, e un Saporetti abile a cavalcare la superiorità numerica. Match molto combattuto, ma poche le occasioni da rete totali.

La cronaca. Tribuna principale del Brigata Cremona gremita, grazie ai supporter del Fiorenzuola e all’ottimo afflusso del pubblico di casa.

All’8’ punizione di Federico Innocenti da trequarti, ma Battaiola è sulla traiettoria e blocca. Al 18’ calcio di punizione per il Fiorenzuola, schema riuscito, ma Tognoni manca il bersaglio davanti a Carroli. Al 28’ è ancora Tognoni in possesso palla, il sinistro, ma la mira è ancora sbagliata. Al 33’ cross di Federico Innocenti in area, testa di Derjai, ma blocca Battaiola. Al 37’ Venturi crossa in mezzo per Casadei, il colpo di testa, ma è ancora tutto facile per portiere ospite. Al 41’ grande azione di Casadei, che si libera del suo marcatore e tira, ma il suo diagonale esce di poco.

Seconda frazione. Al 68’ Saporetti sfugge a Bajic, che lo mette giù, ed è cartellino rosso. Al 70’ la punizione di Federico Innocenti, ma è di poco alta. Al 76’ Alessandrini è lanciato in area, il diagonale, ma è fuori di poco. All’80’ altro tentativo di Tognoni da fuori, ma colpisce l’esterno della rete. All’83’ calcio d’angolo di Federico Innocenti, colpo di testa di Bertoni, ma Battaiola respinge sopra la traversa. All’86’ Pozzebon entra in area, tira, respinge Carroli in uscita, e Bertoni spazza via prima che la palla termini in porta.

TABELLINO

ALFONSINE: Carroli, Ricci Maccarini, Manara, Alessandrini (76’ Magri), Bertoni, Giacomoni, Santucci (83’ Innocenti Riccardo), Derjai (83’ Ricciotti), Casadei (66’ Saporetti), Innocenti Federico, Venturi. A disp. Palermo, Succi, Sarto Filippo, Tavolieri, Gavoci. All. Gori

FIORENZUOLA: Battaiola, Olivera, Guglieri, Zaccariello (70’ Palladini), Bajic, Cavalli, Tognoni, Guerini, Arrondini (70’ Carrara), Piraccini (81’ Pozzebon), Amore. A disp. Bertolazzi, Vago, Hathaway, Cremona, Romeo, Facchini. All. Tabbani

RETI: nessuna

ARBITRO: Cevenini di Siena

ASSISTENTI: Dervishi di San Benedetto del Tronto e Piccinini di Ancona

AMMONITI: 6’ Battaiola (F), 51’ Zaccariello (F), 55’ Amore (F), 91’ Manara (A)

ESPULSI: 68’ Bajic (F)