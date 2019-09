Esordio in casa per il Faenza calcio contro il Gatteo

Il Faenza Calcio debutta in casa al “Bruno Neri” domenica 8 settembre (ore 15.30) affrontando il Gatteo dopo il pareggio 2-2 in trasferta sul campo del Bellaria Igea Marina. La squadra di mister Alessandro Moregola si trova ad affrontare una squadra neopromossa che nel primo turno di campionato ha superato 3-0 il quotato Misano.

Nella formazione biancazzurra in dubbio alcuni giocatori acciaccati come Ferraresi, Montemaggi e Navarro, da valutare prima del match. Nel primo match di campionato, la squadra manfredaha dimostrato di essere sulla buona strada, ma deve essere più decisa sotto porta e sfruttare le occasioni.

GATTEO F.C., LINEA VERDE

E’ una squadra giovane e piena di sorprese il Gatteo FC. La società giallorossa, fondata nel 1974 dal presidente Massimo Evangelisti e dal fratello Claudio, che ancora sono al timone, ha sempre militato nei campionati dilettantistici dopo aver raccolto l’eredità della Gatteo Monte Mare.

Sei anni fa era in Seconda Categoria, poi con due successi consecutivi, la salita in Promozione dove disputò tre stagioni consecutive prima di scendere in Prima. La scorsa stagione, dopo un avvio difficile, ha avviato una veloce ripresa conquistando con un gioco corale ed efficace la vittoria del girone.

Principale artefice del brillante percorso dell’ultimo periodo è l’allenatore Erio Giorgini, originario di Gatteo, che in estate ha rifiutato alcune richieste da società di serie superiore per rimanere a guidare un gruppo giovanissimo, con soli due atleti over 35, il senegalese Malik Pouyè e Alan Infilli.

Tutti gli altri giocatori della rosa sono nati tra il 1998 e il 2002. Non mancano individualità importanti come il centrale difensivo venezuelano Rodriguez, il rifinitore Camillini, e poi Comuniello, Guidi, Giunchi, tutti usciti dal vivaio che oggi conta 380 giovani dalla Scuola calcio alla squadra Allievi.

Ad arbitrare il match il signor Michele Farsidella sezione di Ferrara, coadiuvato dai guardalinee Antonio Masciello e Fabio Pasciuta entrambi di Rimini.

ABBONAMENTI BIANCOAZZURRI, C’È ANCORA TEMPO

Per chi vorrà seguire il Faenza calcioallo stadio “Bruno Neri” nelle prossime partite,a cominciare dall 15 settembre con la Vis Misano, è possibile sottoscrivere l’abbonamento.

Informazioni al centro sportivo San Rocco, tel.0546 29142, orari segreteria: martedì, giovedì, venerdì (ore 17-19).