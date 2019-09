Supercoppa: tutto pronto al PalaCosta per la prima partita ufficiale dell’OraSì Ravenna

Tutto pronto per la prima partita ufficiale dell’OraSì Ravenna, che esordisce oggi nel primo match del girone bianco della nuova Supercoppa LNP, in programma alle ore 18 al PalaCosta, contro l’Unieuro Forlì.

Queste le parole di coach Cancellieri: “La priorità adesso non è preparare una singola partita, ma preparare una squadra per tutta la stagione. Sicuramente ci saranno errori da entrambe le parti perché dopo meno di tre settimane di lavoro non si può sperare che tutto funzioni al meglio. Sarà quindi una gara basata sull’entusiasmo e la voglia di fare”.

Si giocherà al Pala Costa, la seconda casa del Basket Ravenna, sede degli allenamenti quotidiani della squadra. “Siamo contenti di giocare qui – aggiunge Cancellieri – il palazzetto è piccolo e ci aiuterà in quel percorso verso l’unità tra squadra e territorio, potremo contare sulla vicinanza e l’entusiasmo del pubblico”.

Infermeria: a Forlì mancherà Ndoja, per Ravenna indisponibile Fadilou Seck.

Arbritri: Tirozzi, Tallon, Grazia

Le biglietterie e i cancelli apriranno alle 17. Sono poco meno di 200 i biglietti ancora disponibili per il pubblico giallorosso, dopo una buona fase di prevendita. Per i sostenitori locali si consiglia di parcheggiare in via Trieste o in zona Darsena.

Da Forlì previsti circa 150 tifosi.