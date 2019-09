Cervia, oltre 350 i partecipanti alla 1^ edizione di Strade Bianche del Sale Fantini Club

Ieri, domenica 8 settembre, la spiaggia del Fantini Club di Cervia ha accolto gli oltre 350 appassionati del pedale, accorsi per vivere la prima edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale Fantini Club. Una prima edizione di grande successo, con numeri importanti e partecipanti provenienti anche dall’estero, in particolare dalla Germania, e un ciclista persino dall’Australia.

Ai nastri di partenza, insieme all’organizzatore Claudio Fantini, l’assessore allo sport di Cervia, Michela Brunelli, che ha dato il via alla pedalata con “partenza alla francese”, in gruppi di 25 partecipanti per volta, per garantire una maggior sicurezza dei ciclisti nelle strade. Cervia e l’entroterra Romagnolo sono stati protagonisti indiscussi della manifestazione. Sono stati, infatti, molto apprezzati i tre percorsi con oltre sessanta chilometri di strade bianche, che hanno incantando i concorrenti, mostrando borghi suggestivi e le bellezze della Romagna più vera.

Una prima edizione di grande successo, dunque, ottenuto grazie anche alla collaborazione del Comune di Bertinoro e del Ristorante Cerina, che hanno curato rispettivamente i ristori di Bertinoro e di San Vittore. Gli organizzatori ringraziano anche i partner dell’evento: Enervit, Selle San Marco, Briko, Heineken 0.0, San Crispono, Estados e Semplicemente Frutta.

A conclusione di questo weekend di sport, è, dunque, grande la soddisfazione per gli organizzatori, che hanno già lanciato l’appuntamento al prossimo 6 settembre per l’edizione 2020 della Strade Bianche del Sale Fantini Club. La cicloturistica sarà combinata con la 24^ edizione della Granfondo Fantini Club Via del Sale in programma dall’1 al 3 maggio 2020.