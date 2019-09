Faenza vince 1-0 grazie a Missiroli. Tante le occasioni tra cui il palo di Selleri

Vince con merito il Faenza calcio che supera 1-0 il coriaceo Gatteo grazie al gol di testa di capitan Nicola Missiroli. Il punteggio poteva essere più rotondo se la squadra biancoazzurra avesse sfruttato almeno una delle tante occasioni da gol costruite, specie nel primo tempo. Dalla parte opposta il Gatteo si è reso pericoloso in un paio di circostanze trovando però attento il portiere Tassinari.

La partita, piacevole e ben giocata, inizia con il Faenza pericoloso al 2’ quando Ragazzini, primo lampo di una gara quasi perfetta, mette al centro un bel cross su cui di testa interviene Cisterni, ma il pallone finisce di poco a lato. Tre minuti dopo l’altro esterno Albonetti, anche lui ottima gara, propone un invitante traversone su cui si proietta di testa allungandosi Chiarini, ma la sfera termina sopra la traversa. All’8’ ancora una incursione di Albonetti che si presenta in area e in girata manda la palla di poco a lato.

Il Faenza alla ricerca del vantaggio continua a spingere. Al 12’ Gabrielli, in proiezione offensiva, colpisce l’esterno della rete e tre minuti dopo Chiarini recupera palla e con un cross trova la zuccata di Cisterni su cui si esalta Castagnoli deviando il pallone. Gol rimandato di 120 secondi perché su rilancio verticale di Selleri è il capitano Missiroli a colpire con precisione e a non dare scampo al portiere avversario. 1-0

Sette minuti dopo Selleri esplode un gran tiro dalla distanza e il pallone, leggermente deviato, supera Castagnoli e si stampa sul palo interno per poi ritornare in campo dove Cisterni, defilato, preferisce rimettere al centro a un compagno piuttosto che provare la difficile battuta a rete. Selleri ci riprova un minuto dopo, ma il suo missile finisce sopra la traversa.

Dopo una uscita di testa di Castagnoli fuori area su rilancio di Spada, è Youssouph a salvare davanti alla linea il tiro di Chiarini. Sul ribaltamento di fronte, Tassinari è bravissimo in uscita a sventare la prima palla gol del Gatteo. Poi è ancora Faenza che trova Castagnoli reattivo.

Nel secondo tempo, la squadra biancoazzurra ci prova con Bertoni che si inserisce bene in area ma conclude debolmente. Al 9’ Comuniello del Gatteo costruisce la seconda opportunità dei giallorossi con un gran tiro su cui risponde in angolo Tassinari. Quattro minuti dopo è Cisterni a far venire i brividi all’estremo difensore ospite con una girata al volo che manda il pallone di poco a lato. Al 20’ la palla gol più nitida del Gatteo la costruisce Fancellu che batte di destro a pochi passi dalla linea ma trova la respinta di piede di Tassinari.

Negli ultimi minuti è ancora la squadra biancoazzurra padrona di casa a sfiorare il raddoppio con i due nuovi entrati: al 34’ Francesco Lanzoni viene fermato in disperata uscita da Castagnoli che poi dice di no in fase di recupero al diagonale di Pietro Lanzoni mettendo in angolo.

Faenza – Gatteo: 1-0

FAENZA: Tassinari, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Spada, Bertoni, Missiroli, Cisterni (30’ st F. Lanzoni), G. Lanzoni (15’ st P. Lanzoni), Chiarini. A disp. Ravagli, D. Franceschini, Roselli, Errani, L. Franceschini, Salazar, A. Galatanu. All. Moregola

GATTEO: Castagnoli, Rodriguez (43’ st Guidi), Bertozzi, Gobbi (28’ st M.Niang), Youssouph (37’ st Ricci), Pouye, Comuniello, Fiori (37’ st Mercuri), Wdiaye, Camillini, Fancellu.

A disp. N. Niang, Giunchi, Valentini, Moscotti Lasagni. All. Giorgini

Arbitro: Farsi di Ferrara; guardalinee Masciello e Pasciuta di Ravenna

Rete: 17’ pt Missiroli

Ammoniti: Gabrielli (F), Camillini, Pouye, M. Niang, Comuniello (G)