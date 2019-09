I risultati del Memorial Fantinelli e della Run Tune Up Bologna di Atletica 85 Faenza

Il meeting di atletica leggera dedicato al Prof. Claudio Fantinell tenutasi mercoledì 4 settembre ha visto partecipare più di 350 atleti, fra cui i campioni italiani di lancio del giavellotto Mauro Fraresso e degli 800m Simone Barontini. Buona anche la compagine di Atletica 85 Faenza BCC, con 30 atleti ai blocchi di partenza e con un ottimo Enea Zaccarini vittorioso nei 60m piani e nel vortex. Bene anche Aurora Bacchini, prima nell’alto; Carolina Alvisi, prima nel lungo; Alice Billi, terza negli 80m e nel lungo.

Negli assoluti si segnalano, fra le altre, la vittoria di Freider Fornasari (La Fratellanza Modena) in 8’’87 negli 80m; di Simone Barontini (Fiamme Azzurre) nei 600m con 1’16’’14. Memorial Fantinelli assegnato con la gara del giavellotto a Mauro Fraresso (Fiamme Gialle) con 67,73m per gli uomini e a Maria Bertolini (CUS Parma) con 38,89m.

Trofeo Ibrahim, in memoria dell’atleta di A85 prematuramente scomparsa, assegnato con la gara dei 600m a Maria Elena Magnani (Self) con 1’40’’39. Sono intervenuti il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, il Consigliere Regionale Manuela Rontini ed il campione europeo nel 10.000m a Stoccarda 1986 Stefano Mei.

Fondamentale per la buona riuscita della manifestazione il contributo di Pizza Casa, Peace&Cream, salumificio Zaffagnini, Dal Monte piante, Caviro, Astorre Viaggi, Cantina San Biagio Vecchio, unitamente ai tanti volontari che hanno reso possibile questa classica di fine estate.

Qui tutti i risultati http://www.fidal.it/risultati/2019/REG21410/Index.htm.

Run Tune Up Bologna Half Marathon

Partecipazione bagnata ma non meno appassionata alla Run Tune Up Bologna Half Marathon per Marco Visani e Daniele Bassetti di A85. Gara difficile per il percorso cittadino con fondo scivoloso a causa della pioggia ma portata a termine dai due con i tempi di 1h32’05’’ e 1h36’10’’.