Un Bike Tour dei cicloturisti ACLI ravennati di S.Stefano apriranno il 52° Incontro Nazionale di Studi

Saranno i cicloturisti Acli ravennati di S.Stefano a dare il via all’apertura del 52° Incontro Nazionale di Studi in programma a Bologna dal 12 al 14 settembre 2019, da titolo “In Continuo Movimento. Le Acli la mobilità sociale e la democrazia” che rappresenta il primo appuntamento delle celebrazioni per il 75° anniversario delle Acli .

La tre giorni si aprirà con l’appuntamento sportivo, il Bike Tour promosso dalle US ACLI per il 75° anno della fondazione dell’associazione con i cicloturisti provenienti da diverse provincie d’italia (Giovedi 12 sett.) e si concentreranno nel Centro Fico dove alle ore 14,00 partiranno in bici per raggiungere il centro di Bologna “Teatro Arena del Sole” dove ci sarà il saluto delle istituzioni con il Sindaco di Bologna Vincenzo Merola,il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’Arcivescovo di Bologna Mons.Matteo Zuppi.

La rappresentativa cicloturistica di S.Stefano Ravenna vedrà la partecipazione degli ex dilettanti Matteo Ravaioli (Bertì), Franco Giusti ed i dirigenti Acli: Walter Raspa della FAP ACLI , Luca Conti delle Acli Regionali e Antonio Nonni Presidente delle Acli Ravenna, alla partenza il Presidente Nazionale ACLI Roberto Rossini vestirà la divisa del Circolo ACLI S.Stefano “ I CICLEST DE’ PRIT”.

Dopo i saluti delle autorità i ciclisti Acli S.Stefano proseguiranno in bici per il Pellegrinaggio al Santuario di S.Luca.

Programma

Ore: 12.30 c /o Centro Fico Via Paolo Canali 8 a Bologna

Partenza. Ore 14.00: Percorso: 8 km su strada comunale di Bologna

Arrivo: Ore 14.45 piazza dell’VIII Agosto:

Cerimonia di saluto Ore:15.00 c/o Teatro arena del Sole, Via dell’Indipendenza 44.

Ore 15 .00:I ciclisti Acli S.Stefano si recheranno in bici al Santuario di S.Luca(Bologna).