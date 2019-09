Il progetto “Cerviaman” entra nel vivo: domenica sarà presentata la maglia ufficiale 2019

Il progetto “Cerviaman” (un gruppo di 14 triatleti, tra cui tre donne ed un bambino, che il 21-22 settembre parteciperanno alle competizioni di Ironman) ad una settimana da Ironman entra nel vivo: domenica 15 settembre dalle 18:00 al Bagno Saretina n°152 durante un aperitivo verrà presentata la maglia ufficiale “Cerviaman 2019” con l’assessore allo Sport Michela Brunelli, gli atleti e gli sponsor.

La maglia sarà indispensabile per poter sostenere al meglio gli atleti del Team Cerviaman durante le competizioni da venerdì 20 a domenica 22. Facendo un’offera libera per la maglia si potranno finanziare diversi progetti di beneficenza a favore delle scuole cervesi e dell’iniziativa “Un semaforo per tutti” curata dal famoso gruppo Facebook “Sei di Cervia se…” per installare un segnale acustico per non vedenti nel semaforo pedonale tra Corso Mazzini e Corso Cavour.

Gli atleti “Cerviaman”: Bolognesi Alice, Borghi Matteo, Casadei Andrea, Casadei Andrea, Cicognani Edoardo, Colombelli Alberto, D’arcangelo Domenico, Garavini Debora, Fabbri Max, Fantini Alessandro, Fantuzzi Alessandro, Horváth Gabriella, Manzi Thomas, Marzola Roberto, Mazzotti Cristian, Mercuriali Enrico, Morini Marcello, Placucci Michele, Savini Stefano, Tarroni Matteo, Uguccioni Jari, Zanotti Giuseppe