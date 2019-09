Rekico a Rimini in un interessante derby Romagnolo

Derby romagnolo per la Rekico, attesa domani alle 17 al Flaminio in casa della Rinascita Basket Rimini, ambiziosa neopromossa candidata ad un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Questa sfida si ripeterà sabato 21 alle 20.45 a campi invertiti e sarà l’ultimo test di preseason per i Raggisolaris prima del debutto in campionato di domenica 29 al PalaCattani contro Porto Sant’Elpidio (ore 18).

Con Rimini sarà un ulteriore esame per la Rekico, dato che affronterà una squadra con tantissimo talento ed esperienza, rinforzatasi in estate con un pezzo da novanta come Tommaso Rinaldi (arrivato da Jesi, serie A2), che ha rinforzato un gruppo che già poteva contare su Eugenio Rivali, Francesco e Luca Bedetti, Luca Pesaresi e Giorgio Broglia, tutti abituati da anni ai palcoscenici dei maggiori campionati nazionali.

“Mi aspetto di vedere importanti passi avanti dal lato offensivo – spiega coach Massimo Friso -, perché nelle prime due uscite abbiamo segnato davvero pochi punti. Dovremo quindi muoverci meglio in attacco e aumentare le percentuali offensive, mettendo in pratica quello che stiamo provando in allenamento. Di sicuro la stanchezza dovuta alla preparazione atletica ci sta togliendo un po’ di lucidità, ma dovremo essere bravi a non pensarci, perché mancano due settimane al debutto in campionato e dobbiamo crescere per trovare la migliore coesione nel gruppo”.

La preseason della Rekico si chiuderà con due amichevoli casalinghe: mercoledì 18 alle 18.30 ci sarà quella con i New Flying Balls Ozzano e sabato 21 alle 20.45 quella con la Rinascita Basket Rimini.