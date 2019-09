Rekico e Campus: un binomio vincente per lo sport di Faenza

Nella suggestiva cornice del Campus, impianto sportivo inaugurato proprio in questa occasione, si è tenuta la presentazione della Rekico, pronta a disputare il suo quinto campionato di serie B consecutivo. La dirigenza, lo staff e i giocatori hanno sfilato con entusiasmo davanti alle massime autorità cittadine e a importanti dirigenti della pallacanestro nazionale, in vista della nuova avventura che inizierà domenica 29 settembre al PalaCattani contro Porto Sant’Elpidio. Una giornata di festa terminata con un brindisi ben augurante in vista della nuova annata sportiva.

“Devo ringraziare i Raggisolaris e la società Campus per aver investito una cifra importante in questa struttura – spiega Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza -, riqualificando un’area che era abbandonata da tempo, trasformandola in una struttura sportiva per permettere alle società cittadine di fare sport. Faenza non ha purtroppo molti luoghi dove poterlo praticare, ma da oggi potrà contare sul Campus, costruito grazie alla passione di persone che stanno facendo molto per la nostra città. Sono certo che i frutti di questo investimento arriveranno presto, perché puntare sui giovani è sempre la giusta strategia. Dalla Rekico mi auguro invece di vivere un’altra grande stagione sportiva e di divertirmi alle partite come è accaduto nell’ultimo campionato”.

“Il Campus è il nostro orgoglio – sottolinea Filippo Raggi, presidente dei Raggisolaris e socio di Campus SRL -, perché abbiamo dato un contributo importante alla città con un nuovo impianto, permettendo ai giovani di diverse discipline sportive di potersi divertire e crescere. Inoltre sarà il luogo dove si potranno allenare i nostri ragazzi della Raggisolaris Academy. Per quanto riguarda la prima squadra, abbiamo puntato su un gruppo giovane e molto motivato per portare avanti il nostro progetto che ci ha permesso di diventare una realtà importante a livello nazionale in pochi anni”.

CAMPUS

Campus S.R.L. è la società di gestione dell’omonimo impianto sportivo aperto in via Proventa 61 a Faenza, su iniziativa della Raggisolaris Academy. Il settore giovanile dei Raggisolaris è infatti il capocordata di un gruppo di associazioni e imprenditori del territorio che hanno scommesso sulla realizzazione di questo nuovo e moderno impianto sportivo alle porte della città. L’idea di Campus è nata dalle esigenze organizzative e di spazio della Raggisolaris Academy, che ha voluto condividere questo potenziale con tutte le associazioni del territorio.

Campus è un impianto e un’area sportiva attrezzata, al coperto e all’aperto, messa a disposizione di tutte le associazioni sportive e culturali, che qui possono trovare spazi e strumenti utili alla loro attività ed è aperto ai privati come spazio per l’organizzazione di feste ed eventi. La superficie su cui sorge la struttura è composta da 4mila e 880 metri quadrati di area verde, 864 m2 di campo da gioco al coperto, 123 m2 di spogliatori e 43 m2 di area ristoro.

Di proprietà del Comune di Faenza, la Raggisolaris Academy ha partecipato al bando di affidamento dell’impianto promosso nel 2018, giungendo prima. Ne hanno fatto seguito mesi di progettazione spazi e ammodernamento strutture, conclusisi con l’inaugurazione di giovedì 12 settembre.

Campus nasce dalla filosofia partecipativa dell’intero sistema Raggisolaris ed è aperto alla città, alle associazioni culturali e sportive, con lo scopo di aumentare la disponibilità di strutture del Comune e agevolare ogni iniziativa rivolta allo sport e ai bambini e ragazzi di Faenza e dintorni.Il Campus comprende un campo al coperto per pallacanestro, pallavolo, danza e altre attività sportive, un’area ristoro, un’area spogliatoi, un’area verde e un info point su sponsor e attività sociali ed è finalizzato per gli allenamenti delle squadre Academy e delle altre società sportive della città, per il Cre estivo e i corsi di specializzazione Academy. Inoltre è un luogo di preparazione per diverse attività del Comune di Faenza, per incontri e presentazioni pubbliche, per eventi e feste private.

INFO: www.campusfaenza.it / info@campusfaenza.it