Ai blocchi di partenza la Ravenna Park Race: mezza maratona ed ecopasseggiata nella natura

Tutto pronto per la prima edizione di «Ravenna Park Race», la nuova manifestazione di Ravenna Runners Club in programma domenica 15 settembre con partenza e arrivo a Casal Borsetti. L’appuntamento, per questo evento tra sport, turismo e natura, è per le 9, nei pressi del Centro Sportivo della Stella Rossa a Casal Borsetti, in via Ortolani, da dove verrà dato il via alla Half Marathon 21,097 Km Trail, ma anche all’Ecopasseggiata da 8 km.

Casal Borsetti, ed il suo centro sportivo, saranno animati già a partire dal primo pomeriggio di sabato con un villaggio dello sport che ospiterà esibizioni e dove troveranno spazio stand per le iscrizioni, oltre che per il ritiro del pettorale e del pacco gara per tutti i pre-iscritti.

A dare il via alla manifestazione, e probabilmente a correrla, sarà il celebre ultramaratoneta e scrittore Marco Olmo, autentica leggenda per tutti gli ultrarunner del mondo che a quasi 71 anni vanta un palmares impressionante che contempla la partecipazione praticamente a tutte le più grandi sfide di resistenza del globo.

Le distanze proposte da RRC, associazione conosciuta per l’organizzazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte del prossimo 10 Novembre, consentiranno inoltre la partecipazione di un pubblico vasto. La distanza sui 21 km, un trail anomalo, senza dislivelli e per lo più a livello del mare, richiamerà runner abituati a questa distanza provenienti anche dall’estero. Chi invece vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario del Parco del Delta, potrà farlo iscrivendosi e partecipando all’Ecopasseggiata da 8 km, scegliendo se affrontarla correndo o camminando.

Tutti coloro che affronteranno i 21,097 Km della Half Marathon troveranno all’arrivo una medaglia dal design accattivante, realizzata in metallo, con riflessi argento antico. Inoltre, tutti gli iscritti, anche i partecipanti all’Ecopasseggiata di 8 km, riceveranno un pacco gara con prodotti offerti dagli sponsor e la t-shirt ufficiale JOMA, realizzata appositamente per l’evento in materiale tecnico.

L’evento si disputerà in un ecosistema naturale delicato e bisognoso di attenzione. Prima e durante la manifestazione tutti i partecipanti verranno quindi sensibilizzati al rispetto della natura affinché nessun rifiuto venga abbandonato lungo il percorso e si presti la maggior attenzione possibile in ogni fase dell’evento. A questo scopo sarà anche posizionata un’apposita segnaletica che incentiverà a rispettare l’ambiente naturale del Parco del Delta del Po.