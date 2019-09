Cresce il basket femminile giovanile nella provincia di Ravenna

Parte “RA–F”, il progetto di basket giovanile femminile nato grazie alla collaborazione di BC Russi, JBK Ravenna con la partnership del Capra Team Ravenna.

La novità per la stagione 2019-2020 è un percorso di collaborazione tutto al femminile: si svilupperanno in modo integrato i gruppi U16 ed U18 di Basket Club Russi e Junior Basket Ravenna che parteciperanno ai rispettivi Campionati di categoria.

Contestualmente le U18 saranno serbatoio per la Serie C del Capra Team Ravenna che aderisce fattivamente come terzo interlocutore progettuale per la valorizzazione del movimento femminile su Ravenna e aree limitrofe.

Gli obiettivi condivisi sono il consolidamento di un percorso di formazione per le ragazze che possa garantire dal Minibasket, passando per l’U14, le altre categorie giovanili e fino all’attività Senior un punto di riferimento certo ed affidabile su tutta l’area urbana di Ravenna e Comuni limitrofi.