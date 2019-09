Seconda partita in casa per il Faenza calcio contro Vis Misano  

Il Faenza Calcio gioca per la seconda partita consecutiva al “Bruno Neri” domenica 15 settembre (ore 15.30) affrontando Vis Misano dopo la vittoria 1-0 con il Gatteo, che poteva essere ben più rotonda. La squadra di mister Alessandro Moregola ospita una squadra, Vis Misano che nel turno precedente ha superato 1-0 il Gambettola. Nella formazione biancazzurra resta l’incertezza per alcuni giocatori in condizioni non ottimali come Ferraresi, Montemaggi, Cisterni, da valutare prima del match, mentre Navarro è disponibile.

Vis Misano, linea biancoceleste va alla seconda stagione consecutiva in Promozione, Vis Misano Football Club si pone l’obiettivo di confermare la categoria. La società biancoceleste è nata nel 2015 dalla fusione tra Misano Football Club e Vis Argentina. A guidare l’ora unica squadra di calcio di Misano Adriatico, è il presidente Albo Belpassi.

Pochi i ritocchi rispetto alla rosa dello scorso campionato, affidata dal confermato mister Marco Bucci. I giocatori di maggiore esperienza e spessore tecnico sono l’italo argentino Alejandro Javer Sanchez, Michele Mercuri (già Cattolica), Matteo Lepri, il fantasista Matteo Serafini, ex Rimini, stella della squadra.

Vis Misano Football Club ha raccolto l’eredità di precedenti società calcistiche: l’A.S.R. Misano poi divenuta A.S. Real Misano. In passato Misano salì grazie a un gruppo di 7/8 giocatori provenienti dall’allora settore giovanile, dalla Terza Categoria all’Eccellenza dove militò per oltre 10 anni, con l’imponente crescita del settore giovanile da 80 a 200 iscritti grazie all’ottimo lavoro svolto da vari responsabili tecnici, tutti ex calciatori professionisti: Gabriele Zamagna, oggi direttore sportivo dell’Atalanta, Giampaolo Ceramicola, Fabrizio Mastini. Il risultato più importante è stata la storica vittoria del campionato italiano Juniores nel 2011 superando 2-0 il Soverato nella finalissima di Roma.

Nella stagione 2011/12, Misano sfiorò la promozione in serie D perdendo lo spareggio con il Castenaso e poi i play off nazionali con la Massese. Nel 2012/13, la squadra Juniores del Misano si confermò Campione Regionale Emilia-Romagna. Tra gli ultimi prodotti del vivaio, il portiereAlessandro Tonti che gioca nell’Avellino in serie C.

Responsabile tecnico dell’attività giovanile è Gianluca Righetti, attaccante del Faenza nel 1996-97 in Interregionale, calciatore con 424 presenze nei professionisti, reduce dall’esperienza di allenatore del Rimini Calcio in serie D e C. Il settore giovanile del Vis Misano Football Club conta oggi 260 tesserati. Stretta è la collaborazione sportiva con la Fya Riccione, che ha portato alla nascita della Football Youth Academy Misano e di recente l’affiliazione con il Rimini FC. Ad arbitrare il match il signor Marco De Robertis della sezione di Bologna, coadiuvato dai guardalinee Gian Marco Verdone e Francesco D’Auria entrambi di Imola.



Abbonamenti biancoazzurri, c’è ancora tempo

Per chi vorrà seguire il Faenza calcio allo stadio “Bruno Neri” nelle prossime partite, è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento. Informazioni al centro sportivo San Rocco, tel. 0546 29142, orari segreteria: martedì, giovedì, venerdì (ore 17-19).