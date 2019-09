Supercoppa. OraSì domenica 15 in campo a Imola. Lunedì riparte la campagna abbonamenti

Terza e ultima giornata del girone bianco di Supercoppa LNP per l’OraSì Ravenna, che domani alle 18.00 affronterà Le Naturelle Imola al PalaRuggi. Una gara che servirà alla squadra di Massimo Cancellieri per proseguire la preparazione in vista del campionato.

Queste le parole del coach alla vigilia: “A Piacenza c’è stato un miglioramento, i ragazzi hanno subito un parziale nel terzo quarto ma sono riusciti a restituirlo nell’ultimo periodo, arrivando a giocarsi la partita. A Imola giocheremo per noi stessi e proveremo a fare un altro passo avanti, con due buoni allenamenti in più sulle gambe”.

I cancelli e le biglietterie del PalaRuggi apriranno alle 17.00. Costo del biglietto 10 euro posto unico, ridotto 5 euro da 10 a 14 anni, gratis fino ai 9 anni.

Da lunedì proseguirà la campagna abbonamenti “Unisciti a noi”, con la vendita libera dei posti disponibili per le gare interne al Pala De André. Questi gli orari degli uffici del Basket Ravenna, in Viale della Lirica 21:

Lunedì 16 settembre: dalle 10 alle 13

Martedì 17: dalle 10 alle 15

Mercoledì 18: dalle 10 alle 13

Giovedì 19: dalle 15 alle 18

Venerdì 20: dalle 10 alle 13

Per informazioni: 0544 450598 e segreteria@basketravenna.it