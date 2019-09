Virtus Faenza. Esordienti 2007 vincono il Torneo Città delle Ceramiche

Lo scorso fine settimana si sono disputate molte partite di calcio nei campi Samorini e Don Fiorini di Faenza, dove si sono svolti due tornei.

Il “Torneo Grande Torino”, organizzato dal Torino Club in collaborazione con la Virtus Faenza dedicato alla categoria Esordienti 2008 ha visto trionfare il Sala Bolognese, al termine di una bellissima finale contro la Virtus, terza classificata l’Endas Monti e quarta la Giovanile Mordano.

Il “Torneo Città delle Ceramiche” organizzato dalla società di casa ha visto impegnati i ragazzi degli Esordienti 2007 e in questo caso ha vinto la Virtus Faenza, seconda il Tozzona, terza l’Endas Monti e quarta il Sala Bolognese.

In attesa dell’avvio dei campionati giovanili il 15 settembre 2019 scende in campo, al Centro Sportivo Don Fiorni, la prima squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria. Dopo il passaggio del turno in Coppa la Virtus sarà impegnata, alle 15.30, contro il Carpena.