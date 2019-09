OraSì Ravenna sconfitta nel finale al PalaRuggi 89-83

L’OraSì Ravenna si congeda dalla Supercoppa LNP con una sconfitta maturata nel finale sul campo dell’Andrea Costa Imola, dopo essere stata avanti per 32 minuti. Cancellieri, senza Jurkatamm e Seck, parte con Potts, Thomas, Chiumenti, Marino, Sergio. I primi 12 punti di Ravenna sono tutti di marca USA (7 Thomas, 5 Potts), l’OraSì mantiene il pallino del gioco e chiude il parziale avanti 22-15 (11 punti di Thomas).

Ad inizio secondo quarto l’OraSì prova l’allungo (30-18), ma Imola ritorna sotto, grazie anche ai punti dell’ex Masciadri (35-29) e arriva a -1, prima che un brillante Potts e Chiumenti restituiscano a Ravenna un piccolo margine. Si va all’intervallo sul 49-44 per la squadra di Cancellieri, che parla decisamente americano.

Il secondo tempo si apre all’insegna dell’equilibrio, spezzato da due triple consecutive di Sergio che riportano l’OraSì a +10 a metà terzo quarto (63-53). Imola trova i canestri di Bowers e dei suoi italiani e rimane in scia, la penultima sirena dice + 3 Ravenna (70-67).

Nel quarto periodo i padroni di casa si portano avanti per la prima volta con un parziale di 8-0, Ravenna reagisce con Thomas (75-74 Imola) ma un tecnico a Chiumenti (che esce per falli) e la bomba di Bowers fissano il massimo vantaggio (+ 8) Imola. Negli ultimi tre minuti Ravenna prova a ricucire ma non basta, finisce 89-83.

Coach Cancellieri: “Il rammarico è per l’ultimo quarto, dove abbiamo concesso sei rimbalzi d’attacco che hanno deciso la partita. Le nostre percentuali si sono leggermente sporcate ma con le rotazioni ridotte e la terza gara giocata in una settimana credo ci possa stare. Ci sono ancora alcune cose da limare, ma ho visto molti passi in avanti, sia individuali che di squadra.”

Imola – Ravenna 89 – 83

Le Naturelle Imola: Ingrosso 8, Ivanaj, Morse 14, Taflaj 13, Valentini 8, Calvi, Fultz 8, Baldasso 6, Masciadri 10, Bowers 22, Alberti NE. All.: Di Paoloantonio.

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 19, Thomas 25, Chiumenti 8, Marino 7, Zanetti 2, Treier 9, Venuto 6, Sergio 7, Bravi, Locci NE. All.: Cancellieri.

Arbitri: Masi, Marota, Marzulli.

Parziali: 15-22, 29-27, 23-21, 22-13