Ravenna batte Pesaro e finalmente conquista 3 punti

Finalmente arriva la prima vittoria per il Ravenna in questo campionato con un 2-1 al Benelli sulla Vis Pesaro. Giovinco sblocca la partita in apertura di ripresa, poi D’Eramo al 75′ mette al sicuro il risultato. Gli ospiti trovano il gol della bandiera nei minuti di recupero, dopo essere anche rimasti in 10. Grazie a questo successo i giallorossi conquistano 3 punti preziosi e si portano a quota 4 in classifica.