Rekico Faenza sconfitta nel derby amichevole di Rimini per 81 ad 88

Alla Rekico Faenza il derby amichevole disputato contro Rimini nella serata di sabato 14 settembre 2019 è stato necessario per registrare significativi progressi nel reparto offensivo. La squadra faentina ha infatti prodotto ben 81 punti grazie a buone trame in attacco e a canestri arrivati da fuori e nel pitturato, seguendo alla lettera le indicazioni di coach Friso che aveva chiesto progressi in fase offensiva. Un altro passo avanti importanti nella crescita del gruppo, che dimostra la dedizione e la voglia di lavorare dei giocatori.

Nello scrimmage del Flaminio (dove il punteggio veniva azzerato al termine di ogni quarto), la Rekico pareggia il primo quarto 23-23 giocato ad alti rimi, vincendo poi i due successivi 22-21 e 15-13 grazie ai punti dei lunghi e degli ex Bruni ed Edoardo Tiberti. Nell’ultimo la condizione atletica non ancora ottimale per via della preparazione ha permesso a Rimini di chiuderlo sul 31-21, brava ad aumentare la pressione difensiva e a mettere in difficoltà i faentini.

Le amichevoli consecutive al PalaCattani che chiuderanno la preseason della Rekico:

mercoledì alle 18,30 ospiterà i New Flying Balls Ozzano e sabato alle 20.45 ci sarà il match con la Rinascita Basket Rimini, prova generale in vista del debutto in campionato di domenica 29 con Porto Sant’Elpidio.