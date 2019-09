Sant’Agata sul Santerno Cup. Al via le qualificazioni della seconda edizione

Sabato 14 settembre 2019, a Sant’Agata sul Santerno di Ravenna, nella splendida cornice dell’impianto sportivo “Luigi Dalle Vacche” in via Berlinguer 15 si sono scontrate, nell ambito del torneo Sant’Agata Cup, varie squadre categoria esordienti 2008 per le fasi preliminatorie di qualificazione.

I giovani calciatori, provenienti da varie provincie dell’Emilia Romagna e delle Marche, si sono affrontati nel rettangolo verde con formazione da nove giocatori, in partite serrate con tempo unico da 20 minuti. La calda giornata di sole ha fatto da cornice agli scontri del torneo organizzato dalla società di casa, giunto alla sua 2^ edizione.

Il tabellone di qualificazioni, suddiviso in tre gironi, era composto dalle seguenti squadre: girone A: Siepelunga (BO), Giovanile Mordano (BO) Bubano Bagnara, Medicina (BO) ed Endas Monti (RA); girone B: J. Jesina (AN), Alfonsine (RA), Del Duca Ribelle (RA) ed i padroni di casa del Sant’Agata (RA); girone C: C. Guelfo (BO), Sparta (RA), Edelweiss (FC) e Cotignola (RA).

Le vincenti dei gironi accedevano alla seconda fase del torneo domenica 23 settembre 2019 dove affronteranno i pari età di Imolese, Bologna, Spal, Modena, Venezia e altre.