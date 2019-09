La ravennate Martina Guerrini ottava ai Mondiali Junior di Nuoto Pinnato

Si sono svolti a fine luglio a Sharm el-Sheikh i Campionati Mondiali Junior di Nuoto Pinnato, manifestazione di pregio e con la presenza degli atleti più forti di ogni nazione del mondo. A rappresentare la nostra nazionale anche la ravennate Martina Guerrini, classe 2002, atleta tesserata ASD Blu Atlantis Ravenna, che ben si è comportata nonostante fosse alla sua prima apparizione in un appuntamento così prestigioso.

Da segnalare l’accesso alla finale nella distanza dei 200 metri arrivando poi ottava, traguardo importante che fa ben sperare per il futuro, buone prestazioni anche nelle distante dei 50 e 100 metri nuoto pinnato dove ha mancato l’accesso alla finale per poco. Il direttore tecnico si ritiene soddisfatta del comportamento e delle prestazioni che la giovane atleta ravennate ha tenuto durante tutto l’anno e in particolare in questa manifestazione e si complimenta con l’allenatrice Marina Casadio per il buon lavoro svolto.

“Ottime prestazioni sono arrivate in questo anno da tutti i giovani atleti che rappresentano la nostra squadra, devo congratularmi con i tecnici Marina Casadio che segue la squadra agonistica e Giorgia Crivellari aiutata da Marina Fazio che seguono la squadra esordienti e diversamente abili per l’ottimo lavoro svolto – commenta il D.T. Marta Gianola – , speriamo che sia di buon auspicio anche per la prossima stagione che inizierà i primi di ottobre”.

