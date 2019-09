Nuova avventura azzurra per Sofia Collinelli, convocata per la partecipazione ai Mondiali su strada nello Yorkshire (Gran Bretagna) nella categoria Donne Juniores. L’ufficialità è arrivata nella serata di domenica 15 settembre quando l’Italia ha reso nota la lista dei protagonisti per la rassegna iridata dal 22 al 29 settembre. Lunedì 23 la Collinelli sarà schierata nella cronometro, mentre venerdì 27 è in programma la prova in linea dove figura attualmente come titolare.

Per lei, si tratta di un altro capitolo dell’estate con la maglia della nazionale italiana. A luglio, infatti, Sofia Collinelli (classe 2001) aveva partecipato agli Europei su strada di Alkmaar (Olanda) conquistando il sesto posto a cronometro e il decimo nella prova in linea. A ruota, l’avventura iridata su pista a Francoforte Oder (Germania) con il titolo Juniores nell’Inseguimento a squadre, il sesto posto nell’Inseguimento individuale e il quinto nell’Americana. In precedenza, invece, gli Europei su pista a Gand con l’oro nell’Inseguimento a squadre e il bronzo nell’Americana, oltre alla quarta piazza nell’Inseguimento a squadre.