Curva vuota e senza bandiere. Gli Ultras: non molliamo. Ravenna FC: ristabilire clima sereno

“Sostenere la propria squadra” era questo ciò che volevano fare i tifosi giallorossi, domenica 15 settembre, allo Stadio Benelli, in occasione della seconda gara di campionato, quella tra Ravenna-Vis Pesaro.

E quando difronte ai cancelli dello stadio ai tifosi è stato impedito di entrare portando gli striscioni, i sostenitori del club giallo rosso, hanno preferito disertare. Risultato: curva vuota e senza bandiere.

“Le pezze, quelle che appendiamo sempre e che rappresentato 25 anni di storia Ultras di questa città, da questa domenica sono diventate pericolosissime – hanno commentato gli ultras del Ravenna, nella Fanzine a cura del gruppo -. Serve un’autorizzazione dalla Questura per poterle appendere, ma questa bellissima idea non la vogliono applicare solo alle nostre tre, bensì a tutte”. “Siamo sempre più all’assurdo in quanto a repressione nei confronti di chi, come noi, frequenta lo stadio: leggi su leggi, per provare a scoraggiaci ad andare in quello che per molti di noi è la seconda casa, per alcuni anche la prima”.

Ieri pomeriggio la società Ravenna Football Club è intervenuta per chiarire la propria posizione a riguardo.

“Il Ravenna Football Club non può interferire in alcun modo sulle norme vigenti relative alla sicurezza negli stadi e alle direttive su questioni di ordine pubblico” sottolineano dalla società sportiva -. “Come risulta lampante anche dalle cronache di queste ore, in un clima nazionale esacerbato che non aiuta a recepire il tifo nella maniera che merita, è lecito attendersi un’attenzione ancora maggiore e in un certo senso invasiva da parte delle forze dell’ordine, relativa ai messaggi e ai comportamenti che vengono portati all’interno dello stadio. Va anche rilevato che ogni inizio di stagione richiede un tempo ragionevole di “aggiustamento”, che auspichiamo sia breve e possa essere affrontato dalle parti in causa con la calma e il buon senso richiesti in queste circostanze”.

“E’ altresì imperativo ricordare a tutte le parti in causa che nella stagione 2018/2019 il comportamento dei tifosi del Ravenna Football Club è stato pressoché esemplare – prosegue la società –. Per la prima volta da quando esiste, il Ravenna Football Club non ha subito sanzione alcuna durante tutta la durata del campionato per intemperanze o comportamenti offensivi, segno di una cultura e di una maturità che vanno riconosciute ai nostri sostenitori, aspetto per il quale siamo grati a tutti, con l’auspicio di riuscire confermarci anche per la stagione in corso.

“L’augurio dunque è che questa notazione finale serva a ristabilire un clima di collaborazione reciproca e di serenità, al fine di tornare al più presto ad occuparci di ciò che ci sta più a cuore, ovvero il futuro sportivo del Ravenna Football Club che, per essere di esempio e di successo, ha bisogno del supporto di tutta la città” – conclude la società sportiva.