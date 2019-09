Campionati europei di tiro a segno: Sofia Ceccarello (TSN Ravenna) è argento vivo

Nella prima giornata di gare dei Campionati Europei in corso a Bologna la giovanissima Sofia Ceccarello (TSN Ravenna) ha centrato il secondo posto individuale juniores donne nella specialità carabina sportiva a terra a 50m, piazzandosi dietro alla svizzera Valentina Caluori (619.3) e lasciandosi alle spalle la tedesca Melissa Ruschel (618.3). Sofia ha poi trascinato la squadra e le sue compagne Nicole Gabrielli (Fiamme Gialle) e Sofia Benetti (Verona) alla conquista dell’argento (1846.3), precedute dal team svizzero e relegando la squadra austriaca al terzo posto (1846.3).

Nella gara regina, la carabina 3 posizioni femminile a 50m, Sofia Ceccarello ha chiuso la sua corsa alle spalle della tedesca Anna Janssen, che si è aggiudicata l’oro con il nuovo record mondiale di finale. Sofia ha dato comunque parecchio filo da torcere alla sua avversaria rimanendo al comando per due terzi della gara e cedendo qualche punto solo nella posizione “in piedi”.

Grande soddisfazione degli allenatori della nazionale che si sono complimentati per la grinta e la determinazione della giovanissima atleta, foriera di grandi successi. Sofia Ceccarello ha iniziato la sua attività sportiva al tiro a segno nazionale di Ravenna nel 2014, raggiungendo in breve notevoli risultati sia in campo nazionale che internazionale. A soli quindici anni ha segnato il nuovo record italiano carabina ad aria compressa 10m, totalizzando 400 punti (tutti i 40 colpi sul 10). L’anno scorso è stata inserita nella nazionale italiana e quest’anno col punteggio di 628,8 ha realizzato il record italiano aria compressa a 10m, questa volta su 60 colpi.

Il 30 agosto scorso, durante la quarta tappa del campionato mondiale svoltasi a Rio de Janeiro, Sofia ha mancato per un solo punto la qualificazione alla finale nella carabina 3 posizioni (50m a fuoco) con 1171 punti, nuovo record italiano.