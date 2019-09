Club ‘Ravenna nel Cuore’, Daniela Venturi nuova presidente. Assemblea dei soci il 25 settembre

Il Basket Ravenna Piero Manetti comunica l’avvicendamento alla Presidenza del Club Ravenna Nel Cuore: il Consiglio Direttivo del Club, riunitosi il 6 settembre scorso, ha preso atto della rinuncia alla carica di Presidente del Club da parte del socio e Consigliere Milko Bertagna e ha nominato quale nuovo Presidente pro tempore la Consigliera Daniela Venturi, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio Direttivo. La nuova assemblea dei soci si riunirà mercoledì 25 settembre, per l’approvazione del bilancio e i rinnovi delle quote associative.

Il Club è un’Associazione che promuove e diffonde l’attaccamento ai colori sociali del Basket Ravenna. Il Club sostiene il Basket Ravenna organizzando iniziative, eventi pre-partita, dando sostegno economico alla Società Basket Ravenna su specifiche iniziative volte a rafforzare la compagine agonistica. “È intenzione del Club – spiega la neo presidente – organizzare diverse iniziative a sfondo sociale anche attraverso momenti di incontro conviviali dove verranno coinvolti anche i giocatori della prima squadra e del settore giovanile, oltre ovviamente sostenere la nostra squadra per attività straordinarie che, via via, saranno ritenute utili da parte della dirigenza”. Per chi volesse ricevere informazioni sulle modalità di adesione e i benefit: ravennanelcuore@gmail.com