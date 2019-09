Gli uomini e le donne, “ravennati d’acciaio”, che parteciperanno all’Ironman 2019 di Cervia

L’Ironman di Cervia è ormai ai nastri di partenza, già oggi ci saranno i primi appuntamenti con l’apertura dell’Expo, poi domani la conferenza stampa di presentazione e la sfilata delle Nazioni nel pomeriggio. Clou della manifestazione nel week end, con tre giorni di gare.

Accanto alla squadra cervese dei Cerviaman, 22 atleti tra uomini e donne, pronti a sfidare se stessi prima ancora che gli altri partecipanti – questo il senso profondo di chi si allena e prende parte a manifestazioni sportive così estreme dal punto di vista della resistenza fisica -, c’è anche la squadra dei triatleti ravennati, la TTRA (Triathlon Team Ravenna), che già l’anno scorso partecipò con tre uomini e che quest’anno rilancia la sfida con una rosa di 17 atleti e atlete alle gare di sabato e domenica. Erano 18 gli iscritti ufficiali, ma Roberto Fabbri ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio.

Ve li presentiamo, in attesa di vederli in gara, sabato 21 nell’Ironman e domenica 22 settembre, nel 5i50 Cervia Triathlon.

Luca De Montis

Circa 9 anni ho iniziato a fare triathlon grazie ad un amico, Fabrizio Lancellotti, grande atleta. Da lì in poi non mi sono più fermato. Il triathlon è diventato uno stile di vita fatto di sacrifici fisici e mentali, che mi aiutano tutti i giorni. Spero che mio figlio, che ha provato le prime gare questa estat,e si appassioni e mi segua in questo mondo.

Marcello Carattini

Triathlon Team Ravenna classe 1974, categoria M2. Finisher dell’edizione IronMan Emilia Romagna 2018 col tempo di 10 ore e 39 minuti, quest’anno si confronterà con la distanza 70.3, 1900 m nuoto, 90 km bici e 21 km di corsa. Le sue parole: “partecipare all’IronMan l’anno scorso è stato fantastico, la mia famiglia, gli amici, gli organizzatori ed i volontari, grandissimi tutti! La mia squadra poi, esserne parte dà un valore aggiunto! Quest’anno gareggerò nella versione half IronMan, so per esperienza che sarà una distanza da non sottovalutare se la si vuole spingere al massimo delle proprie capacità”.

Gianni Bruciapaglia

Classe 1968, ingegnere elettronico: l’allenatore di nuoto del team mi ha battezzato con “hai uno stile primitivo” (un mio compagno di squadra ha poi mitigato dicendo che sono una “boa”), il presidente del bike team che non sono un ciclista “mediocre” ma proprio scarso, nel running lascio che dicano… tanto il Passatore me lo sono portato a casa!

Due anni fa durante un’uscita in bike a Bertinoro mi sono dovuto fermare per dare strada ad una mandria di ciclisti su dei mezzi con dei manubri strani… mi hanno detto che era l’Ironman… ho chiesto cosa fosse… dopo 10 minuti ho deciso che dovevo farlo anch’io. Cosa temo di più? La frazione di nuoto ed il richiamo delle grigliate di pesce mentre si corre lungo il canale di Cervia all’ora di cena…

Michele Staiano

Consulente in materia di sicurezza del lavoro, ambiente e gestione dell’energia. Sono sempre in giro per Italia ed Europa e il mio lavoro intellettuale é molto stressante. Ho scoperto nello sport una valvola di sfogo importante e con la corsa, la bici e infine il triathlon ho trovato un modo di mantenermi in forma, scaricare la mente e mettermi alla prova, ottenendo il duplice risultato di star bene e rendere al meglio nella professione.

L’IRONMAN, nella sua versione 70.3, rappresenta per me il culmine di un percorso, cominciato cinque anni fa con triathlon sprint e proseguito con gli olimpici/5150. É un tipo di gara la cui preparazione si concilia ancora bene con i miei innumerevoli viaggi e impegni e non vedo l’ora di misurarmi con essa, sfruttando l’invidiabile vantaggio di avere un evento di qualitá targato IM a pochi chilometri da casa.

Lorenzo Fanti

30 anni a luglio e sono nel mio primo anno di triathlon. In quest’anno mi sono voluto mettere alla prova nello sport forse piu impegnativo che esista, appassionandomene totalmente. Ho scelto di partecipare all’Ironman 5150 per chiudere il mio primo anno nel migliore dei modi, ovvero con una competizione importante e famosa in tutto il mondo, in cui con la regola “no draft”, anche per la distanza piu corta del circuito Ironman, possa dimostrare a me stesso di aver fatto un grande lavoro quest’anno.

Eleonora Fiori

Diplomata Isef e laureata in fisioterapia, svolgo entrambe le attività da libera professionista. Sono mamma di due ragazzi di 10 e 13 anni a cui sto cercando di trasmettere la mia passione per lo sport. Dopo un’adolescenza votata alla ginnastica artistica mi sono dedicata al nuoto, più adulta ho sviluppato la passione per la bici, poi mi sono avvicinata al triathlon nel 2016. Ho deciso di partecipare al 5150 di Cervia per vivere l’atmosfera gioiosa dell’Ironman e perché la Romagna è la mia terra e spero tanto nel tifo dei romagnoli!!!

Andrea Casadei

Sono un triatleta della grande e unica famiglia del TTRA Ravenna dal 2014. Sono al mio terzo Ironman e ho fatto quello di Cervia anche l’anno scorso, perchè gioco in casa essendo io cervese. Quest’ anno ci riprovo con lo scopo di cercare di migliorare il risultato della passata edizione.

Federico Gasperotti

Nato a Ravenna nel 1966, ha fatto sport acquatici in gioventù, coltivando intanto la passione per la corsa e la bicicletta, sia mountain bike che da corsa. Visto il successo che aveva nelle gare di fondo, sia in bici che podistiche, ha pensato di provare il triathlon e dal 2013 gareggia.

Giovanni Mazzotti

31 anni, sono nato e vivo a Ravenna e nella vita faccio il ricercatore. Mi sono iscritto alla gara di Cervia perché per me rappresenta una grande sfida: un traguardo che fino a qualche tempo fa credevo irraggiungibile. Mi sono approcciato al triathlon provenendo dal mondo della corsa. Correndo ho imparato a conoscermi, a stare bene con me stesso e grazie a questo sport ho coltivato importanti amicizie, condite dalla condivisione di quelle che per noi erano vere e proprie imprese.

Un anno fa non sapevo cosa volesse dire correre in bicicletta per non parlare del nuoto. Oggi invece, ad appena un anno di distanza ho imparato ad amare il triathlon anche grazie alla splendida famiglia del TTRA, che mi ha incoraggiato e spronato in questo anno di grossi cambiamenti. Non ho altre gare in programma dopo Cervia, ma so che non appena la gara sarà finita sarò già alla ricerca della prossima sfida.Enrico Brandolini

Del 1989, nella vita progetto barche da regata e yacht a motore. Ho iniziato con il triathlon nel 2019, dopo aver passato più di 10 anni in piscina con la pallanuoto. Poi un lungo stop di 7 anni, smetto di fumare, compro una bici e scopro che mi piace pure correre, mentre l’avevo sempre odiato e ad aprile parto con l’idea di fare solo uno sprint a Faenza e poi vedere come va. Subito mi sono iscritto al 5150 senza sapere perché, per avere un obiettivo. Ora, dopo solo 5 mesi ma con già 2 olimpici e 2 sprint alle spalle, con tempi che non avrei mai immaginato, so di aver fatto la scelta migliore in assoluto, sto finalmente bene, complice uno sport che ho scoperto essere bellissimo ed una squadra/famiglia piena di stimoli senza la quale non sarei riuscito a fare nulla di tutto questo.

Gerardo Langone

10 anni fa ha ricominciato a giocare a rugby, dopo averlo abbandonato a 18 anni. A Ravenna è risorta la squadra dei giovani di un tempo, da allora fa parte de I Passatelli, squadra Old di Ravenna che raduna una cinquantina di tesserati “diversamente giovani” e da 6 anni si è buttato in piscina per imparare a nuotare perché voleva provare il triathlon. Dopo 7 mesi di allenamento con il TTRA ha partecipato alla prima gara: da allora ha partecipato ad oltre 50 gare nelle varie distanze.

Due anni fa, come volontario all’Ironman di Cervia, ha accolto sotto lo striscione dell’arrivo i suoi compagni di squadra e gli oltre 2000 partecipanti e da quel giorno ha sognato lo striscione Ironman che lo scorso anno ha attraversato dopo aver nuotato per 3, 8 km, pedalato per 180 km. e corso per 42 chilometri e 195 metri in 11 ore e 23 minuti, classificandosi 26° di categoria.

Quest’anno a causa degli impegni di lavoro si “acconterà” della distanza olimpica e scenderà in acqua domenica 22 settembre insieme ad altri 800 fanatici della triplice disciplina. Nelle distanze più brevi è salito sul podio già 5 volte e l’obiettivo è di entrare almeno nei primi 20 classificati a livello mondiale.

Giovanni Ambrosio

Classe 1960 nato a Napoli e ravennate di adozione, lavoro presso l’Ufficio delle dogane di Ravenna. Pratico il triathlon da 2 anni pur restando un maratoneta. A parte gli aspetti salutari, la pratica di questi sport di endurance rappresenta un percorso di conoscenza personale oltre che di conoscenza dei miei limiti e delle capacità di elaborarli. Prendere atto dei propri limiti vuol dire anche imparare a darsi obiettivi coerenti con le proprie capacità e applicare questo nella vita di ogni giorno. Il triathlon è una disciplina completa in cui è fondamentale il rispetto delle regole. Mi sono iscritto all’half IronMan di Cervia perché è un’opportunità unica per la bellezza e la vicinanza dei luoghi ma anche perché alla mia età se non lo faccio ora…

Daniele Solaroli

Pratico il triathlon da circa 10 anni, e da un paio di anni mi sono avvicinato alla media distanza (70.3) con l’intento, un domani, di arrivare alla distanza regina ovvero all’Ironman. È per questo motivo che all’inizio dell’anno mi sono iscritto al “mezzo” di Cervia del medesimo circuito.

Barbara Lodi

Nata nel 1967. Nella vita lavoro come infermiera e sono anche laureata in psicologia. La mia professione è molto impegnativa dal punto di vista fisico e soprattutto mentale e per anni mi ha assorbita completamente. Ho iniziato a fare sport dopo i 40 anni, quando la maggior parte delle persone magari smette…. Mi è sempre piaciuto andare controcorrente.

A 6 anni ero già in vasca a nuotare, ma è durata poco…..poi la bici da corsa a 30 anni….ma sono diventata mamma. Un giorno, più per sfida che per altro, ho iniziato a correre e alla soglia dei 50 anni ho scoperto il triathlon. È stata l’unione di tre passioni, evidentemente.

Perché il 5150 di Cervia? Troppo banale affermare che è vicino a casa. Diciamo che è un privilegio assoluto poter entrare nel circuito Ironman che la nostra regione ha ottenuto, di sicuro spuntandola su avversarie molto agguerrite. Sarà la mia terza partecipazione.

Completano la lista, Davide Visuali, che correrà il 5150 assieme a Pasquale Cerona e Enrico Brandolini, mentre Thomas Manzi disputerà l’Ironman.

In bocca al lupo a tutta la squadra TTRA che a Ravenna conta oltre 50 atleti tra uomini, donne e un nutrito gruppetto di Iron Kids (le giovani promesse, dai 6 ai 12 anni) che si stanno divertendo e facendo esperienza nelle competizioni locali.