I giovanissimi del Cral Mattei in finale scudetto a Modena

La squadra under 15 del Cral E. Mattei Ravenna Baseball ha raggiunto la finale scudetto che si disputerà a Modena domenica 29 settembre con la formula “final four” insieme a Padova, Staranzano e Oltretorrente Parma.

Il cammino degli alligatori è stato lungo ed impegnativo: dopo la vittoria del proprio campionato, i giovani ravennati sono arrivati in finale disputando i play off a partire dai sedicesimi. L’ultimo successo in proiezione finale è avvenuto sabato scorso durante il triangolare che vedeva come protagoniste, oltre al Ravenna Baseball, due tra le squadre più titolate d’Italia: Grosseto e Nettuno.

Questo il commento del Manager Andrea Tulli: “la doppia vittoria per 4 a 2 sui toscani e per 11 a 6 sui laziali ci ha permesso di trovare ancora più fiducia nei nostri mezzi e ci ha regalato la grande soddisfazione di arrivare ad un obiettivo per il quale lavoravamo da alcuni anni ed ora, in finale, proveremo a fare del nostro meglio per mettere la ciliegina sulla torta a questa ottima stagione. Il gruppo è fantastico e si merita simili soddisfazioni, questi ragazzi si allenano insieme costantemente da tanto tempo senza mai fermarsi un attimo e sono amici sia fuori che dentro al campo: forse è questa la chiave dei risultati fin qui raggiunti”.

“Fare i complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff, in queste situazioni, è fin troppo facile – aggiunge – ma vorrei fare un ringraziamento speciale ai genitori ed al ruolo fondamentale che hanno avuto nello sviluppo dei nostri atleti in questi anni: i sacrifici fatti per non far saltare mai un allenamento – e ne facciamo tanti –, valutare i piani ferie in base agli impegni sportivi e alimentare la passione dei figli seguendoli con positività ed affetto verso tutto il gruppo non sono situazioni da sottovalutare”.

Questo il gruppo della under 15 ravennate: Bianchi, Bonetti, Casadio A., Casadio M., Cappelli, De Giorgio, Federici, Lama, Laghi, Landi, Meles, Montalti, Orselli, Palazzolo, Popov, Rodrigues, Sormani, Tondini, Villecco, Zanzi. Manager: Andrea Tulli. Coach: Francesco Lamanuzzi, Alessandro Tremamunno, Salvatore Palazzolo. Preparatore Atletico: Francesco Casciello. Dirigenti accompagnatori: Filippo Landi, Alessandro Lama.