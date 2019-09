Ravenna, il 22 settembre la manifestazione podistica Camminiamo per il Parkinson

L’Associazione Ravenna Parkinson promuove l’iniziativa Camminiamo per il Parkinson, podistica non competitiva aperta a tutti. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, Domenica 22 settembre con inizio alle 9.30, all’interno del Centro Sportivo della Polisportiva Ponte Nuovo in via Ancona 43 – Ravenna (luogo circoscritto e interdetto al traffico).

Scopo di tale iniziativa è quello di far conoscere meglio questa patologia, che solo nella nostra provincia colpisce oltre 2.000 persone. Camminiamo per il Parkinson, raccoglie lo spirito di Run for Parkinson, un evento mondiale dedicato alla malattia, che giunge quest’anno alla 10° edizione. L’evento ha coinvolto negli ultimi anni una decina di nazioni con oltre 80.000 partecipanti. Lo scorso anno le città italiane che hanno ospitato questa importante iniziativa sono state più di 30 con oltre 13.000 iscritti. Ravenna ha visto al via 128 partecipanti che hanno percorso complessivamente 717 km.

“Camminiamo per il Parkinson” è l’esortazione che l’Associazione Ravenna Parkinson rivolge a tutti i cittadini, invitandoli a prendere parte alla camminata per “far parlare dei parkinsoniani” e accrescere la fiducia in quanti, quotidianamente, si trovano a dover affrontare questa complessa patologia.

La manifestazione punterà in particolare sui giovani, coinvolgendo le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Fra tutte le scuole che parteciperanno con almeno 20 iscritti, infatti, verrà redatta una particolare classifica sulla base del numero di studenti e studentesse che avranno completato almeno un giro del percorso. Per la prima e la seconda scuola classificata, in palio un buono per l’acquisto di libri.