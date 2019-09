Tricolore over 50 per il bertinorese, portacolori del Ct Cervia, Paolo Pambianco

Ancora un titolo tricolore per Paolo Pambianco. Il campione bertinorese ha vinto infatti il titolo tricolore Over 50 nei campionati andati in scena al Lawn Tennis del Mare e Pineta di Milano Marittima ed al Circolo Tennis Cervia.

Il 2.4 portacolori del Ct Cervia, campione uscente ed accreditato dalla prima testa di serie, ha battuto in semifinale il 2.7 Simone Galli (n.4) per 6-1, 6-0 ed in finale l’altro 2.7 Mauro Colangelo per 6-3, 6-3.

Per Pambianco si tratta di una doppietta tricolore, visto che aveva già vinto il doppio in coppia con Stefano Torrisi.