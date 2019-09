Debutto stagionale allo Stadio del Rugby di Cesena per il Romagna RFC

Sabato 21 settembre, alle ore 16.00, il Romagna RFC torna sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena per la prima uscita casalinga della stagione, che vedrà i galletti impegnati in amichevole con il Rugby Bologna 1928.

A un mese dall’inizio del campionato, i lavori in vista della serie A procedono speditamente per i galletti, reduci dal test match disputato sabato con lo Jesi: la trasferta marchigiana è stato un buon primo banco di prova per la squadra, non solo come test della condizione fisica e della tenuta sul campo, ma anche come fonte di spunti per migliorare gli assetti di gioco.

Il confronto con il Bologna sarà altrettanto prezioso nel percorso di preparazione al campionato, occasione per oliare i meccanismi e trovare il giusto ritmo. Gli emiliani, alla loro prima uscita stagionale, si apprestano ad affrontare il girone lombardo-veneto del campionato di Serie B, chiuso l’anno scorso con un buon piazzamento al terzo posto.

Anche per le altre squadre del Romagna RFC sarà un sabato di lavoro: l’Under 18 sarà ospite dello Jesi per un’amichevole, mentre la femminile inizierà il ritiro, presso il Camping Gabicce Monte, con un allenamento a Misano, dove il gruppo tornerà anche domenica per completare la due giorni di lavoro intensivo.