Faenza. Via Cimatti chiusa al traffico per passaggio corsa ciclistica “Trofeo Caviro”

A Faenza via Cimatti sarà chiusa al traffico per alcune ore nella giornata di sabato 21 settembre prossimo, in occasione di una corsa ciclistica, il “5° Trofeo Caviro Firenze-Faenza”.

Dalle 14.30 alle 16 sarà vietata la circolazione, durante il passaggio dei corridori, su tutta la via Cimatti, da via Santa Lucia fino all’intersezione con via Silvio Pellico. Divieto di sosta, inoltre, dalle 9.00 alle 16 in via Cimatti e nel piazzale Golinelli.