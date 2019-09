Partiti gli atleti in gara per l’Ironman Cervia 2019. La diretta su Facebook

Dopo il grande successo della parata delle Nazioni e della Night Run la grande kermesse sportiva arriva nel vivo della competizione con la Ironman Italy Emilia Romagna. I 3000 atleti di Ironman 2019 sono partiti puntuali, questa mattina, 21 settembre, alle 7.30, dalla spiaggia libera di Cervia, con le prime batterie uomini e donne.

Un momento della partenza

Prima fase della gara, quella di nuoto. Alla partenza gli atleti sono stati scaglionati in diversi range in base al proprio tempo previsto di percorrenza che va da meno di un’ora a un’ora e trenta minuti per i 4,8 km del percorso di nuoto. Cut Off time per la fase di nuoto ore 2, 20.



Il percorso bike di 180 km, previsto subito dopo la fase di nuoto con un cambio veloce all’interno dell’area spogliatoi e che si sta svolgendo in questo momento (guarda la diretta su https://www.facebook.com/IRONMANnow/videos/750843388703040/), si snoda dalla costa alla colline comprese le località di Forlimpopoli e Bertinoro. Lungo il tragitto sono previsti alcuni punti di ristoro.

Due i giri che percorreranno per definire il percorso di 180 km, ma gli atleti non dovranno superare per nessun motivo la linea di mezzaria, pena la squalifica e il primo giro dovrà essere completato entro le ore 15.00 per poter accedere al secondo. Cut Off Time per nuoto e bici: 10 ore dalla partenza.

La running, terza fase della gara, si sviluppa su 4 giri dello stesso percorso. Al termine di ogni giro gli atleti riceveranno un braccialetto di colore diverso. L’ingresso alla Finish Line sarà possibile solo se l’atleta indossa i 4 braccialetti Cut off time: 16 ore dalla partenza.

È stato un grande spettacolo l’entrata in mare degli Ironman. Allo Start erano presenti anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, l’assessore al turismo Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Medri e la giunta. Dopo aver cantato insieme al pubblico e ai triatleti azzurri l’Inno di Mameli, hanno sparato il colpo del via di gara per la prima batteria maschile e femminile.

Tra i partecipanti anche Alex Zanardi. Alex Zanardi l’anno scorso a Cervia è stato l’Ironman disabile più veloce della storia. Quest’anno torna sulla riviera romagnola lanciando una sfida mai provata prima. Oggi gareggianella distanza full (3,8 km di nuoto, 180 km di bici, 42 km di cora), e domani, domenica 22 settembre, si cimenterà nel 70.3, ovvero nella mezzo Ironman.



Alex Zanardi

Una gara, l’Ironman, che oltre all’importanza sportiva (sarà valida per la partecipazione a KONA nel 2020 con 40 slot in palio) offrirà al grande pubblico e agli atleti la possibilità di vivere territori affascinanti dal mare alla collina.



Questa mattina, prima della partenza, in spiaggia a Cervia

Dal Comune di Cervia informano che collegandosi a Google Maps si troveranno tutti i percorsi stradali alternativi relativi alla manifestazione sportiva.