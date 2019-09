Presentata la nuova squadra di volley maschile Pietro Pezzi Ravenna, pronta all’esordio in serie C

È stata presentata questa mattina, sabato 21 settembre, in municipio a Ravenna la squadra agonistica di volley maschile Pietro Pezzi Ravenna, che parteciperà al campionato di serie C 2019-20. Hanno partecipato Loretta Bignardi, questore di Ravenna, Roberto Fagnani, assessore allo sport del Comune, Umberto Suprani, presidente del Coni regionale, Giorgio Bottaro, direttore generale dell’Olimpia Teodora, i genitori di Pietro e la squadra al completo.

Il sodalizio ravennate, che diventa la seconda squadra cittadina a livello maschile dopo il Porto Robur Costa di Superlega, è l’espressione più autentica e sentita del ricordo di Pietro Pezzi, morto a 29 anni in un incidente stradale nel settembre 2017 mentre, con la divisa della Polizia di Stato, era in servizio. Il sentimento di riconoscenza verso un atleta esemplare, in campo e fuori, è stato determinante per gettare quel seme che oggi sta producendo i primi germogli.

La squadra, reduce da due campionati vinti consecutivamente fino ad approdare in serie C, è formata dagli amici e dai compagni di squadra di Pietro Pezzi, quelli con cui aveva condiviso momenti di aggregazione e di sano agonismo nelle discipline a lui più care, ovvero la pallavolo e il beach volley.

Sulle maglie della Pietro Pezzi Ravenna, anche quest’anno comparirà il logo che sintetizza l’attaccamento e la passione di Pietro per il proprio lavoro e per lo sport.



L’organico della Pietro Pezzi Ravenna 2019-20

Alzatori: Andrea Cerquetti e Filippo Brunelli; opposti: Manuele Cricca e Lorenzo Anconelli; centrali: Andrea Belloni, Marco Triossi, Christian Mazzavillani; schiacciatori: Alessandro Cardia, Gianluca Battara, Andrea Giugni, Marco Sternini; liberi: Francesco Bendandi e Federico Rambaldi. Allenatori Matteo Guerra e Claudio Velastri, assistente Jacopo Ranieri.