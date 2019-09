Ravenna, al via le iscrizioni al settore giovanile per la stagione 2019-20

Con la riapertura delle scuole riparte anche la stagione del basket giovanile. Dalla prossima settimana sarà possibile recarsi presso la sede di Viale della Lirica, 21, per formalizzare l’iscrizione al settore giovanile del Basket Ravenna per la stagione 2019-20, per tutti gli atleti.

Questi sono gli orari di apertura degli uffici per le iscrizioni al Junior Basket, per la settimana dal 23 al 28 settembre: lunedì 23 settembre, dalle 10 alle 15; mercoledì 25 settembre, dalle 10 alle 15; giovedì 26 settembre, dalle 13 alle 16; venerdì 27 settembre, dalle 13 alle 16; sabato 28 settembre, dalle 10 alle 13.

Gli orari cambieranno settimanalmente.