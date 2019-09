Godo. Il 28 e 29 settembre torna la 24 Ore di baseball

Manca meno di una settimana all’attesissima 24 Ore di baseball, che si disputerà al campo Antonio Casadio di Godo il 28 e 29 settembre, con primo lancio alle ore 15.

L’imminente quarta edizione della manifestazione (le precedenti si sono svolte nel 2014, 2015 e 2017) si prefigge di offrire ai partecipanti un’occasione indimenticabile di divertimento.

Il cuore dell’evento è una partita amatoriale di fastpitch della durata di 24 ore, dove si affronteranno la squadra blu e quella rossa. La partecipazione alla partita è aperta a tutti, non ci sono limiti di età.

Gli Under 10 avranno la priorità fra le 17 e le 19 del sabato e fra le 12 e le 15 della domenica.

Le “vecchie glorie” del baseball avranno uno spazio a loro riservato fra le 19 e le 21 del sabato, mentre le ragazze del softball fra le 10 e le 12 della domenica. Ovviamente tutti potranno giocare anche nelle restanti ore.

Per la partecipazione alla partita viene chiesto un contributo di € 10, che comprende la maglietta di squadra blu o rossa. L’iscrizione viene effettuata sul posto.

Per chi non fosse interessato a partecipare, l’ingresso allo stadio è libero.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile fruire di una ricca offerta gastronomica, fra cui pollo allo spiedo e patate arrosto, piadina salsiccia e cipolla, hot-dog, hamburgher e tanto altro.

Sarà presente inoltre uno spazio per l’associazione onlus A.R.O.P. (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), insieme alla quale il Godo Baseball ha già organizzato un evento al campo ad aprile.

Alle ore 17, nell’adiacente campo Saporetti, si svolgerà la partita di Coppa Regione Under 12 fra il Rimini 86 e i Goti.

La manifestazione sarà arricchita dall’esibizione dell’effervescente duo “Microtraumi” alle 17 di sabato, mentre alle 21 si esibirà il gruppo “70 mi da 80”.

Infine, per chi vuole immergersi totalmente in questa esperienza, sarà possibile piantare la propria tenda lungo la recinzione di fondo campo.

Main sponsor di questa edizione della 24 ORE è la ditta ITALMET.