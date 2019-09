Buon risultato per l’under 16 Olimpia Teodora Ravenna alla Girl League 2019

Termina con un grande risultato l’esperienza alla Girl League 2019 della squadra Under 16 dell’Olimpia Teodora. Nel torneo a 12 squadre che si è svolto nel weekend a Monza, con la partecipazione di 8 settori giovanili di Serie A1, la formazione ravennate, costruita in collaborazione con il Riviera Volley Rimini, si è piazzata sesta.

L’Olimpia Teodora, sconfitta di misura con un doppio 25-23 nella finalina per il quinto posto dalla Volley Millenium Brescia, ha concluso l’esperienza appena alle spalle delle migliori formazioni giovanili italiane: le padrone di casa della Saugella Monza, la Volleyró Casal de Pazzi, la Igor Volley Novara e la Fenera Chieri.

“È stato un risultato davvero positivo – spiega a caldo il Direttore Tecnico, Mauro Fresa – e anche inaspettato. Considerando il livello delle avversarie non avevamo troppe aspettative, anche perché le ragazze della nostra squadra, formata in collaborazione con il Riviera Volley, non avevano ancora avuto molte occasioni per lavorare insieme. Per quanto ci riguarda sono solo due settimane che ci alleniamo con la palla, ma ho potuto vedere che anche le altre squadre si sono dimostrate in fase di rodaggio e, paradossalmente, siamo anche andati vicini a un risultato ancora migliore, perdendo il quinto posto in due set tiratissimi e giocandocela alla pari con Chieri, poi terza alla fine, nel girone. Siamo comunque contenti perché le ragazze si son comportate bene all’interno di un contesto di livello altissimo. Siamo un po’ stanchi perché abbiamo giocato 3 partite al giorno, ma anche per le ragazze giocare sul taraflex dell’A1 di Monza è stata una bella passerella”.