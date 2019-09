Cervia si riconferma capitale dello sport con il week end Ironman: 7.000 atleti, 52.000 presenze

In un’atmosfera unica, di sport e divertimento, si è concluso il terzo Ironman Italy Emilia-Romagna, che ha visto la località di Cervia invasa da oltre 7000 atleti (oltre 6000 partecipanti alle tre gare principali e 1000 partecipanti ai side events) provenienti da 98 paesi del mondo.

Sabato 21 settembre una stupenda giornata di fine estate è stata lo scenario perfetto per la partenza, alle 7.30 del mattino, dei 3000 iscritti al long distance, che si sono affrontati nel durissimo percorso di 3.8 km a nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa.

L’australiano Cameron Wurf, ex professionista di ciclismo e di canottaggio, ha dominato la scena conquistando il podio in 7:46:54. Vincitrice della gara femminile è stata la tedesca Carolin Leherieder che, al suo primo podio in una gara Ironman, ha dominando le due frazioni di bici e corsa concludendo la gara in 8:48:23.

Ma a sbaragliare tutti è stato ancora una volta l’applaudissimo Alex Zanardi, arrivato al traguardo in 8 ore, 25 minuti e 30 secondi. Ottavo posto assoluto e nuovo record mondiale paralimpico, che batte quello cervese dello scorso anno (8.26.06). Ma la straordinaria impresa di Alex si è completata domenica con l’ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna. Chiudendo la gara in 4:31:38, Zanardi ha realizzato il sogno di completare in due giorni consecutivi una gara di lunga distanza e una di mezza distanza, e regalato al pubblico momenti di grandi emozioni.

Grandi emozioni sulla finish line dell’evento, per la prima volta direttamente sulla spiaggia. Novità dell’edizione 2019, che si è rivelata una scelta molto apprezzata, come hanno confermato al traguardo anche Alex Zanardi e l’italiano terzo classificato Giulio Molinari.

A conclusione di questa manifestazione straordinaria, che ha saputo regalare momenti indimenticabili di sport e di spettacolo, grande è la soddisfazione per Cervia e l’Emilia-Romagna, di aver avuto l’onore e la responsabilità di rappresentare il nostro paese agli occhi degli oltre 52.000 presenti, accorsi da tutto il mondo, con un enorme indotto per tutto il territorio.

Grande soddisfazione anche per Claudio Fantini, che da sempre ha fortemente creduto in questo progetto e che è già stato confermato anche per l’edizione 2020 Local Ambassador di Ironman Italia: “La spiaggia è il nostro prodotto e la nostra grande realtà che dobbiamo mostrare al mondo con eventi di questa portata”. Sulla finish line Claudio Fantini ha ricevuto in dono da Alex Zanardi il casco della sua “impresa Cervese” con una dedica speciale.

Il terzo IROMAN Italy Emilia-Romagna è stata una festa che ha coinvolto tutta la località e le frazioni toccate dal percorso, inondate da tifosi pronti ad accogliere e incoraggiare gli atleti. Il lungo week end si è aperto ufficialmente giovedì 19 con la Parata delle Nazioni: un lungo corteo fatto di colori, energia e musica, che ha travolto letteralmente la città di Cervia.

Un calore straordinario che ha poi dato la sua prova incontestabile giovedì sera con l’entusiasmo dei 600 corridori che hanno partecipato alla Night Run, partita dalla spiaggia del Fantini Club. I ‘side event’ targati Ironman al Fantini Club sono proseguiti nel pomeriggio di venerdì 20 settembre con il secondo IRONKIDS, che ha visto sfidarsi i giovanissimi, dai 5 ai 15 anni.

Grandi ospiti, poi, all’Ironman Gala Dinner tenutosi venerdì sera al Ristorante Calamare del Fantini Club. Un’occasione unica che ha riunito le principali autorità ed alcuni fra i grandi nomi dello sport e delle aziende che hanno permesso questo straordinario evento.

Insieme al patron del Fantini Club Claudio Fantini, sono, infatti, saliti sul palco: Massimo Medri (Sindaco di Cervia), Gianmaria Manghi(Sottosegretario della Regione Emilia Romagna), il Prefetto di Ravenna Enrico Caterino, Stephan Petschnig (Menaging director di Ironman EMEA), Luigi Bianchi(presidente della Federazione Italiana Triathlon), Paolo Giacomin (Direttore del Resto del Carlino) e Arrigo Sacchi.

Dopo le gare di domenica, Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna e Triathlon olimpico 5150, il week end Ironman è terminato in bellezza con lo spettacolo di fuochi d’artificio sulla spiaggia.