Faenza corsaro centra la vittoria sul Vis Novafeltria

Riparte nel modo migliore il Faenza calcio che va a vincere 3-2 con autorità in trasferta con la Vis Novafeltria. La gara, giocata al “Mazzola” di Santarcangelo, a causa dell’indisponibilità del Comunale di Secchiano, è stata sbloccata già al 6’ quando dopo una bella azione personale sulla sinistra, Giacomo Lanzoni metteva al centro un cross che era un invito al gol per il centravanti Cisterni che non dà scampo a Batani. 0-1

Quattro minuti dopo è Montemaggi, imbeccato da Giacomo Lanzoni, a vedersi respingere la conclusione dal portiere. Al 23’ altra occasionissima per il Faenza con lo sgusciante Salazar, da poco subentrato a Chiarini non al meglio, che defilato tira e il portiere respinge in angolo. Pochi minuti dopo Cisterni a centro area non riesce a deviare in rete il pallone servito da Lanzoni. Ancora Salazar mette al centro un invitante cross su cui non arriva però nessun compagno per la deviazione vincente.

Alla mezz’ora la Vis Novafeltria pareggia alla prima occasione costruita quando Mezgour arriva sul pallone calciato da Balducci su punizione, si libera con decisione di Albonetti, controlla e con un preciso diagonale supera Ravagli. 1-1. A inizio ripresa, al 2’, il Faenza si riporta avanti grazie a Cisterni che sfiora e devia di testa il pallone servito da Montemaggi. 1-2. Reagisce la Vis Novafeltria prima con Sartini sul cui tiro para Ravagli, poi con Balducci che al 16’ dà il nuovo, momentaneo, pareggio ai suoi con tiro al volo su azione di calcio d’angolo. 2-2

Non ci sta però il Faenza che al 24’ va in gol con capitan Missiroli che su passaggio filtrante di Albonetti, lascia partire un gran tiro che si insacca alla sinistra di Batani per il 2-3. È il gol che sigilla il match per il Faenza e l’importante vittoria esterna.

I RISULTATI

Vis Novafeltria: Batani, Giovanetti (42’ st A. Crociani), Gori, Rinaldi, Radi, Narducci, Piva, Balducci, Mezgour, Di Filippo (34’ st Mahmutaj), Sartini (27’ st M. Crociani). In panchina: Cappella, Giovagnoli, Radici, Ceccaroni, Valentini, Morciano. All. Mugellesi.

Faenza: Ravagli, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Errani, Venturelli, Montemaggi (29’ st F. Lanzoni), Missiroli, Cisterni, G. Lanzoni (43’ st Bertoni), Chiarini (19’ pt Salazar). In panchina: Tassinari, D. Franceschini, Roselli, Galatanu, P. Lanzoni, Navarro. All. Moregola

Arbitro: Milandri di Cesena.

Reti: 6’ pt Cisterni (F), 31’ pt Mezgour (V), 2’ st Cisterni (F), 16’ st Balducci (V), 24’ st Missiroli (F).

Ammoniti: Narducci, Cisterni, Missiroli, Bertoni.