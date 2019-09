Endas Cervia stravince al Campionato d’Insieme Gold, valido per l’accesso ai nazionali

Domenica 22 si è svolta al Palazzetto dello Sport di Cervia l’ultima prova del Campionato d’Insieme Gold valida per l’accesso ai Campionati Nazionali d’Insieme il prossimo 5/6 Ottobre a Fabriano.

La proficua collaborazione dell’Endas Cervia e Lo Zodiaco Ravenna, ha portato, fin dalle prime battute di questa stagione sportiva, degli ottimi risultati: 3 le squadre partecipanti, 3 podi conquistati. Una partenza col botto che ha regalato alle ginnaste partecipanti in questa competizione a squadre, 2 titoli di campione regionale e 1 titolo di vice-campione regionale.

Queste le squadre Campionesse Regionali: Squadra Allieve (5 palle): Nicole Gramellini, Caterina Maltoni, Paola De Mare, Giada Sintoni, Lucia Amore e Rebecca Castro e Squadra giovanile (5 cerchi): Nicole Brighi, Elisa Bazzocchi, Noemi Tosi, Viola Zangaglia, Eliza Hushi, Aurora Bagnolini.

La Squadra open (3 cerchi 2 clavette) Maria Rosa Trincossi, Giulia Rondoni, Bianca Di Rienzo, Asja Ceci, Beatrice Forlivesi e Giulia Berti classificandosi al secondo posto nella classifica regionale, si è aggiudicata il titolo di Vice-Campione Regionale.

In questo Campionato d’Insieme l’Endas Cervia è la società con maggiori vittorie regionali in tutta l’Emilia Romagna ed è l’unica società che ha partecipato al campionato con una squadra per ogni categoria: questo è il frutto del lavoro continuo, costante e organizzato dello staff tecnico.