Ironman Cervia: i risultati della squadra di triathlon ravennate TTRA

Soddisfazione e, accanto alla fatica, tanto divertimento per i 17 ravennati della squadra di triathlon TTRA, che lo scorso week end hanno partecipato alle varie gare del circuito Ironman a Cervia.

Ecco i risultati:

5150 o Triathlon Olimpico

L’unico podio romagnolo degli age group in questo week end è venuto dall’assicuratore ravennate Gerardo Langone che nella categoria M4 si è aggiudicato la vittoria, piazzandosi al 47° posto assoluto.

Eleonora Fiori 8° di categoria e 436° assoluta in 2:58:58.

Luca De Montis 20° di cat. 107° assoluto in 2:34:34.

Enrico Brandolini 11° di categoria e 65° assoluto in 2:29:33.

Pasquale Cerone 5° di categoria e 28° assoluto 2:22:14.

Lorenzo Fanti 38° di categoria e 327° assoluto 2:49:55.

Barbara Lodi 19° di categoria 552° assoluta 3:14:11.

Davide Visuali 18° di categoria e 206° assoluto in 2:41:36.

Ironman

Thomas Manzi 40° di categoria e 472° assoluto in 10:16:20.

Gianni Bruciapaglia 285° di categoria e 2,128° assoluto in 13:21:06.

Federico Gasperotti 68° di categoria e 769° assoluto in 10:37:40.

Casadei Andrea 76° di categoria e 394° assoluto in 10:07:50.

70.3 o Mezzo Ironman

Giovanni Mazzotti 117° di categoria e 736° assoluto in 5:22:22.

Michele Staiano 126° di categoria e 1,338 assoluto in 5:55:13.

Giovanni Ambrosio 64° di categoria e 1,438° assoluto in 6:03:10.

Marcello Carattini 53° di categoria, 343° assoluto e primo del gruppo TTRA nel 70.3.

Daniele Solaroli 48° di categoria e 1.252° assoluto in 5:50:04.