Consar Ravenna, in attesa del Trofeo Lobietti, sostiene Lavia e Cavuto impegnati agli Europei

Lavia e Cavuto con la nazionale italiana inseguono un sogno europeo. Il resto della squadra prepara in palestra il Memorial Lobietti di sabato 28 settembre. Dopo aver visto e tifato per molti dei suoi giocatori, dello scorso organico e di quello attuale, nelle prime manifestazioni internazionali con le varie rappresentative, dopo aver gioito per i grandi successi dei suoi Under 21 (Cortesia, Lavia e Recine) e Under 19 (Stefani) ai mondiali di categoria, ora il Porto Robur Costa si appresta a sostenere i suoi due rappresentanti, Cavuto e Lavia, impegnati questa sera (ore 21) a Nantes con la nazionale italiana maggiore nel quarto di finale degli Europei contro la Francia, per provare a raggiungere le semifinali continentali e continuare a sognare un grandissimo traguardo, obiettivo già raggiunto dal libero Kovacic con la nazionale slovena.

È ancora tinto di azzurro, dunque, il cammino di avvicinamento della Consar Ravenna al prossimo campionato di SuperLega: l’azzurro che si miscela col verde, simbolo della giovane età dei validi alfieri del club ravennate. “Ci auguriamo che l’Italia possa superare la Francia e continuare la sua corsa negli Europei – sottolinea il presidente del Porto Robur Costa, Luca Casadio – e gioiamo nel vedere due nostri atleti di talento, rappresentanti di quella linea verde che abbiamo fortemente sposato quest’anno, nella consapevolezza del nostro ruolo di società che sa valorizzare e lanciare alla ribalta atleti di grande

prospettiva”.

Intanto, la squadra agli ordini di Marco Bonitta ha ripreso a lavorare in palestra dopo il match contro Modena, per preparare la seconda sfida amichevole di questo pre-campionato, il “Trofeo Lobietti”, che verrà assegnato sabato 28 settembre, al Pala Costa (inizio alle ore 18) nella sfida tra Consar e Conad Reggio Emilia. Oltre a Cavuto mancherà anche Vernon-Evans, ripartito proprio questa mattina per il Canada per onorare la convocazione in nazionale. Prosegue, intanto, a ritmi sostenuti la campagna abbonamenti, che a oggi ha superato quota 900: fino a venerdì 11 ottobre sarà possibile sottoscrivere le tessere presentandosi in segreteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.

E a proposito di abbonamenti, il club accoglie con favore l’iniziativa di Ravenna Teatro, in virtù della quale anche i nostri sostenitori in possesso di abbonamento potranno usufruire di uno sconto sugli abbonamenti e sui biglietti degli

spettacoli della Stagione dei Teatri, mentre gli abbonati di quest’ultima potranno usufruire di riduzioni per le partite anche del

campionato di SuperLega.

“Come è successo in passato per l’iniziativa congiunta con basket e calcio, aderiamo con piacere a questa iniziativa di Ravenna Teatro – spiega ancora Casadio – convinti che la collaborazione tra le società e le associazioni della città sia un ottimo modo per valorizzare il lavoro e l’impegno di tutte queste realtà, in un bell’esempio di rete, in questo caso tra sport e cultura, che unisce ancora di più due mondi della città particolarmente floridi e vivaci”.

Infine, in seguito allo slittamento a venerdì 1° e sabato 2 novembre della Supercoppa, è ufficiale lo spostamento della partita di campionato, valida per la terza giornata, Consar-Allianz Milano a giovedì 7 novembre, alle 20.30, al Pala de Andrè.