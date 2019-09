Ironman 2019. I risultati della squadra dei triatleti faentini

Archiviato l’Ironman e le sue fatiche, è tempo di bilanci per il Faenza Triathlon, che lo scorso week end ha partecipato alle gare di Cervia con 20 atleti.

Il sabato ha visto al via Matteo Naldi che ha esordito nella distanza regina con un fantastico tempo 10h:04m:47s, di pochissimo sopra le 10 ore, Pier Luigi Turricchia, detto The Rock, che ha gestito la parte di nuoto e della bici per poi scatenarsi con la maratona finale conclusa in 3h:19m, portando a termine la prova in 10h:23m:15s. Altro ottimo esordio per Roberto Serasini che sta molto vicino al muro delle 11 ore chiudendo in 11h:10m:13s e per finire con il veterano, Vanni Viroli, che con l’edizione di Cervia arriva a 18 Ironman totali conclusi su 18 gare disputate, dopo la straordinaria partecipazione a Kona lo scorso anno.

Al via anche Ambrogio Rolli, che si è ritirato dopo una frazione bici davvero buona, peccato. Dario Cusumano, invece, dopo essersi preparato tutto l’anno per questo appuntamento è stato vittima del peggiore imprevisto per un’atleta, l’infortunio al polpaccio, che lo ha fermato per questa edizione, ma non per la prossima alla quale si presenterà più agguerrito che mai.

Domenica ha visto ai nastri di partenza effetre sia su distanza 70.3 che Olimpica. Ben tre atleti sotto il muro delle 5 ore, Alberto Dall’Agata, Christian Bernardi e Stefano Cappelli. Da registrare la buona presenza di donne con l’esordio di Noemi Piazza, Chiara Baruzzi e la presenza della veterana Gessica Sarti, al suo 29esimo mezzo portato a termine.

Peccato per Pasqualina Losurdo, anche lei triatleta esperta, che non è riuscita a portare a termine la gara. Ottime anche le prestazioni di Paolo Gulminelli e Christian Collina che hanno fatto registrare i loro personal best e di tutti gli altri atleti che hanno portato a termine la gara, nonostante le condizioni non fossero ottimali come il giorno prima, tra cui Gianluca Barducci, Giulio Guidani, Andrea Avveduti, Alessio Casadei nel 70.3 e Stefano Milani nell’Olimpico.

La stagione, giunta oramai al termine, vedrà qualche altro appuntamento importante tra cui i Campionati Italiani di Triathlon Sprint a Lignano Sabbiadoro domenica prossima.