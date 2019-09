Cervia. La spiaggia del Fantini Club pronta per il Motors Beach Show 2019

Il 28 e 29 settembre 2019 prosegue la lunga stagione di eventi sulla spiaggia di Cervia con il 15° Motors Beach Show: passione Ducati, fuoristrada 4×4 e divertimento sulla spiaggia. Al Fantini Club di Cervia gli appassionati di motorsport avranno l’opportunità di provare i modelli della gamma Ducati e Scrambler, tra cui le moto ospiti d’eccezione dell’edizione 2019: Hypermotard 950, Panigale V4 R e Multistrada 950 S.

Sand Adventure 4×4

Divertimento e novità anche per gli amanti di fuori strada, con la 9^ edizione del Sand Adventure 4×4, in collaborazione con 4×4 Romagna Team. A partire da sabato pomeriggio la pista sulla spiaggia sarà aperta a tutti i possessori di Fuoristrada e Suv a trazione integrale. Un’area velocità, dove provare l’emozione di sfrecciare sulla sabbia tra curve paraboliche ed insidiose dune, ed un’area Trial dove mettere alla prova le proprie doti di guida e la preparazione del mezzo fuoristrada.

Anche gli spettatori più coraggiosi potranno salire sui mezzi del club per un giro di pista mozzafiato. Ospiti d’onore dell’edizione 2019 sono i Suv Mercedes GLC e GLE della concessionaria De Stefani di Ravenna.



DESERT2OCEAN: Quando l’oceano incontra il deserto

Grande novità di questa edizione è l’appuntamento di sabato 28 settembre 2019 alle 18.30 con DESERT2OCEAN: un racconto a più voci per scoprire due mondi, due sport, apparentemente distanti. Allo stesso tavolo si siederanno due atleti, Andrea Schiumarini, pilota Dakar, e Andrea Fantini, navigatore oceanico, che accompagneranno con le loro storie alla scoperta degli elementi in comune tra le regate oceaniche e i raid nel deserto.

Un viaggio attraverso i racconti, le immagini e le emozioni di due sportivi per scoprire la Dakar e le grandi regate oceaniche in solitario e per entrare nel mondo dei progetti sportivi, grazie ai quali si sono trovati a vivere i più grandi appuntamenti nelle rispettive discipline.