OraSì in crescita a Verona per lo scrimmage con Tezenis

Una OraSi in crescita quella vista a Verona per lo scrimmage con la Tezenis, formazione di prima fascia del prossimo campionato di serie A2. Buono l’esito dell’incontro amichevole, giocato con i punteggi azzerati alla fine di ogni quarto, a poco più di una settimana dall’esordio in campionato.

Ravenna ha tenuto bene il campo, ruotando gli 11 giocatori a disposizione e ha saputo trovare nel gruppo le risposte alle difficoltà, imponendosi nel secondo e nell’ultimo quarto.

Primo quarto a punteggio molto basso, con sorpasso scaligero nel finale. Nel secondo si segna molto, con l’OraSi in buon ritmo e sempre avanti nel punteggio. I padroni di casa rispondono con un solido terzo quarto a cui Ravenna reagisce con un significativo ultimo quarto, dove mantiene il controllo fino alla fine.

Verona – Ravenna 73 – 72

Parziali: 15-13, 25-31, 23-11, 10-17 (totale: 73-72)

Il tabellino dell’OraSi: Farina, Potts 22, Thomas 11, Marino 9, Zanetti, Treier 10, Venuto 3, Seck 8, Sergio 5, Bravi 3,Locci.