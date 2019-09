Conad Olimpia Teodora. Allenamento congiunto a Montecchio

A 8 giorni dall’inizio del campionato, che vedrà la squadra ravennate esordire a Baronissi domenica 6 ottobre, la Conad Olimpia Teodora si prepara all’ultimo test del pre-campionato.

Sabato 28 settembre, alle ore 17.00, le ragazze di Coach Bendandi scenderanno infatti in campo per un allenamento congiunto a Montecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, contro una tra le più ambiziose formazioni del prossimo campionato di B1.

“Si tratta di un allenamento molto importante per noi – presenta l’impegno Coach Simone Bendandi – e mi aspetto di vedere progressi soprattutto dal punto di vista della continuità. Pian piano dobbiamo imparare a mantenere costante il nostro livello di gioco nel tempo e, anche se non sarà facile farlo per tutta la partita perché abbiamo sulle gambe carichi di lavoro importanti, spero di vedere passi in avanti. Sono soddisfatto perché le ragazze stanno lavorando bene e in questo ultimo test match vorrei che loro assumessero consapevolezza di quello che sono in grado di dare in campo, sia in fase di break point, che in fase di cambio palla”.