Ravenna. Michele Vianello conquista il “Trofeo Lappersid”, open di 2^ categoria

Michele Vianello ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito nel 2° trofeo “Lappersid”,torneo nazionale Open di seconda categoria organizzato dal Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna e dotato di 1000 euro di montepremi, che si è concluso nella serata di giovedì 26.

Il giovane 2.4 ravennate Michele Vianello, che da qualche tempo si allena alla Ravenna Tennis Academy proprio negli impianti del Ct Zavaglia, dopo essersi sbarazzato per 6-0 6-1 in semifinale dell’under 16 imolese Enrico Baldisserri (2.5, Ct Bologna), ha completato il suo percorso netto nel club di casa superando per 7-5 6-3, in una finale piuttosto equilibrata e molto appassionante, il pari classificato riminese Alberto Morolli (n.2 del seeding), seguito da coach Giovanni Marra al Tc Riccione.

Morolli era giunto al match clou imponendosi 6-3 6-2 su un altro giovane prospetto, il 2.6 Paolo Bonafede, allievo della San Marino Tennis Academy.

Venerdì 27 e sabato 28 settembre il Ct Zavaglia ospita una tappa del circuito femminile di quarta categoria “Le Racchette Rosa dell’Emilia-Romagna”. Sono 19 le giocatrici al via, tra queste la 4.1 Giada Monducci e le 4.2 Gaia Fanelli, Maria Chiara Girotti, Giorgia Mughetti, Greta Narducci, Daniela Salino, Serena Socaciu, Ambra Tommasi e Federica Tossani. L’ennesimo appuntamento organizzativo nella stagione del rilancio, anche sul piano agonistico (con la promozione dalla serie D1 alla C maschile), del club di via Marani sotto l’impulso del nuovo consiglio direttivo, guidato dal presidente Carlo Licciardi.